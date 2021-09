Nogometaš Crisitano Ronaldo (36) nedavno je šokirao fanove prelaskom iz talijanskog Juventusa u engleski Manchester United, a sada je njegova zaručnica Georgina Rodriguez napravila isto. Na Instagram profilu objavila je kako će uskoro imati vlastiti reality show i to na Netflixu pod naslovom 'Ja sam Georgina'.

Njezina najava novog projekta ugodno je iznenadila mnoge.

- Moj reality show ubrzo stiže na Netflix. Vrlo sam uzbuđena što ćete ga vidjeti. Kako uzbudljivo - napisala je atraktivna Georgina ispod promotivne fotografije te dodala oznaku #jasamgeorgina.

Oduševljeni pratitelji ispod objave su ostavili mnoštvo veselih komentara te joj poručili da jedva čekaju vidjeti što im je spremila.

U showu će se pojaviti i popularni nogometaš i ispričati kako su se on i Georgina upoznali.

- Bio je to trenutak koji je trajao sekundu. Nikada nisam mislio da će to biti toliko veliko da ću se zaljubiti. Zaista to nisam očekivao. Georgina je žena u koju sam potpuno zaljubljen - rekao je Ronaldo.

Atraktivna brineta već je nekoliko puta za medije ispričala kako joj je taj trenutak u potpunosti promijenio život.

Nogometaša je upoznala u jednom butiku u Italiji gdje je radila kao prodavačica.

- Imam dvadeset i sedam godina, a prije pet godina moj se život promijenio - rekla je.

Alvaro Diaz direktor je zabavnog programa te o njemu ima samo riječi hvale. U showu će se, kaže, ispričati nevjerojatna priča o tome kako su se Georgina i Ronaldo upoznali.

- Georgina je potpuno iskrena i u ovom dokumentarcu priznaje da joj se život promijenio od toga da nema apsolutno ništa do toga da ima apsolutno sve. Georgina je prošla put od prodavanja luksuznih stvari do toga da joj se takve sada poklanjanju i da u luksuzu šeta po crvenom tepihu. ‘Ja sam Georgina’ ima vrlo snažnu komponentu aspiracije - rekao je za španjolske medije, piše Hello!.

- Bila je normalna mlada djevojka čiji se život u danu dramatično promijenio. Jednoga je dana odlazila s posla i put joj je prepriječila ljubav njezina života. Tko ne sanja o tome? - zaključio je direktor Diaz.