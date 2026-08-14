Ronaldova obitelj nije bila na vjenčanju? 'Za ceremoniju su saznali svega 30 sekundi ranije'

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez vjenčali su se bez prisutnosti njegove obitelji, a navodno su ih o vjenčanju obavijestili samo 30 sekundi prije ceremonije, piše Daily Mail.

Par se vjenčao u utorak u svojoj novoj vili vrijednoj 30 milijuna funti u blizini Lisabona, pred samo četvero svjedoka i svojom djecom.

Cristianova majka Dolores Aveiro te njegov brat i sestre, Hugo, Elma i Katia, nisu bili prisutni na intimnoj građanskoj ceremoniji. Štoviše, njegova obitelj navodno je saznala da će se vjenčati sa svojom dugogodišnjom partnericom samo nekoliko trenutaka prije nego što je izgovorio sudbonosno 'da'.

Jornal de Notícias objavio je u četvrtak kopiju njihova vjenčanog lista, navodeći da su na ceremoniji bila samo četiri svjedoka, kao i njihova djeca, da su se vjenčali u Ronaldovoj vili u Cascaisu te da je Georgina zadržala svoje prezime. Portugalska televizijska voditeljica Cristina Ferreira rekla je kako da će izostanak nogometaševe obitelji s njegova velikog dana 'uzrokovati probleme' te da možda do zadnjeg trena nisu ni znali za ceremoniju.

Foto: Instagram

- A nisu ni trebali znati. Ili, ako su znali, saznali su 30 sekundi prije - kazala je Ferreira u emisiji 'Dois às 10'. Georginina sestra Ivana, Cristianov dugogodišnji prijatelj Miguel Paixão te španjolski par José Rodríguez Sangil i njegova supruga Mónica González Martínez bili su navodno jedini svjedoci.

Matičarka Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira doputovala je iz sjevernog portugalskog grada Porta u Cascais kako bi predvodila ceremoniju. Slavni par, koji se vjenčao točno godinu dana nakon što su na društvenim mrežama objavili zaruke, odlučio je zadržati odvojenu imovinu koju su stekli prije braka. Dan prije ceremonije, u javnobilježničkom uredu u Lisabonu potpisali su predbračni ugovor kojim su definirali svoj imovinski režim.

Cristianov tim ranije ovog tjedna potvrdio je da su se nogometaš i njegova partnerica vjenčali 11. kolovoza na 'intimnoj' ceremoniji u Cascaisu, nakon što su oboje na Instagramu objavili fotografije svojih vjenčanih prstena. Ronaldova majka ispod sinove objave ostavila je emotikon srca.

Cristiano i Georgina sada su se vratili u Saudijsku Arabiju, gdje portugalski reprezentativac igra klupski nogomet za Al Nassr, uoči početka nove sezone.