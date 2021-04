Netflix je najavio nove španjolske serije, a među njima i dokumentarni reality show čija je glavna zvijezda Georgina Rodriguez (27), zaručnica Cristiana Ronalda (36)

POGLEDAJTE VIDEO:

Uz kratki video na kojoj joj je Netflix poželio dobrodošlicu u 'njihovu obitelj', Georgina je dodala fotografiju na kojoj se smije i napisala: - Vrlo sam uzbuđena i sretna zbog ovog novog projekta. Hvala vam obitelji!

Njezinim uspjehom na svojem se Instagramu pohvalio i Ronaldo.

Za atraktivnu Argentinku to je tek jedan u nizu ugovora koje je potpisala. Podsjetimo, Georgina ima ugovore s nekim od najpoznatijih modnih kuća i brendova na svijetu.

Par je, inače, u vezi četiri godine. Upoznali su se kada je on ušao u Gucci trgovinu u Madridu u kojoj je Georgina radila. Nogometaš kaže da je to bila ljubav na prvi pogled.

- Naporno sam radila i žrtvovala, a Svemir me za to nagradio prekrasnom obitelji. No jako dobro znam što znači krpati kraj s krajem i zbog mojih korijena uvijek ću suosjećati s ljudima koji nisu bili moje sreće - rekla je Georgina za InStyle.

Georgina je u intervjuu za The Sun otkrila tajnu svog odnosa s poznatim nogometašem. Smatra da je jako važno zadržati početnu strast u vezi stoga je uvijek izazovno odjevena. Čak i u krevetu.

- Zajedno smo jači i u našoj vezi postoji obostrano divljenje, a zavođenje mi je jako bitno. Uvijek spavam u seksi donjem rublju - rekla je tada.