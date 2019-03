Rozga mislila da je voditelj dira po nogama: 'Oni flertuju uživo'

Splitska pjevačica Jelena Rozga (41) gostovala je u 'Jutarnjem programu' Prve TV, a video njenog intervjua brzo je postao viralan. Gledatelji su oduševljeno zaključili kako su Rozga i voditelj Srđan Predojević flertovali uživo.

- Samo je pitanje vremena kad će ovo dvoje završiti zajedno - napisala je jedna gledateljica. Poseban gost u studiju bila je i kujica 'Prva' koja se došla 'pozdraviti' s pjevačicom.

- Uh, to je 'Prva', a ja gledam tko me dira, mislila sam Srđan me dira po nogama - smijala se pjevačica.

Foto: Instagram

Ovo nije prvi put da Jelena gostuje u programu Prve TV i šali se s voditeljem. Prije godinu dana prvi put je upoznala štene Prvu koju je mazila dok je pričala o svom ljubavnom životu.

- Jelena to je moja ruka, to nije pas, što ti diraš - našalio se voditelj Srđan.

- Je li istina da te dečko ostavio radi njega - pitala je voditeljica Jovana Joksimović Jelenu i pokazala na Srđana. Jovana je aludirala na Jelenino prošlo gostovanje.

- Poslije tvog gostovanja kada smo se našalili na prijateljski način da li je moguće da je to tvoj tadašnji dečko pogrešno shvatio? Ti si naša draga gošća i mi te volimo... - nastavio se šaliti Slađan.

- Mnogi su to krivo shvatili, moram ti priznati. Ali, mi se volimo, mi smo prijatelji. Mi smo stvarno prijatelji. I ti Jovana si moja prijateljica - dobacila je pjevačica i poručila im da dođu u Split.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Da li si ti našla novog dečka? - upitala je Jovana, a ona je odgovorila da je ipak sama.

- Ima vremena za ljubav... - odgovorila joj je Rozga.

Rozga je nedavno objavila novi singl 'Moje proljeće' koji ima preko sedam milijuna pregleda.