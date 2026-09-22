Rozga obilježila godinu dana od odlaska voljenog bića: 'Zauvijek ćeš biti moja najveća ljubav...'

Jelena Rozga podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama trenutak duboke tuge i nostalgije. Točno godinu dana nakon što je izgubila svog vjernog krznenog prijatelja, jorkširskog terijera kojeg je nazvala po slavnom bubnjaru kultnih Beatlesa, glazbenica mu je posvetila dirljive riječi koje slamaju srce.

Nizom privatnih fotografija, Rozga se prisjetila svog malenog ljubimca s kojim je provela punih četrnaest godina. Na nizu slika maleni crno-smeđi terijer pozira gledajući ravno u kameru, a na glavi nosi prepoznatljive narančaste i zelene gumice koje su držale njegovu dlaku urednom.

Ringo je pjevačicu često pratio na putovanjima ili je pak ostajao na čuvanju kod njene majke, a bio je apsolutno neizostavan dio njene svakodnevice.

U opisu ispod fotografija, pjevačica je napisala kako je prošla godina dana bez njenog zlatnog dječaka. Istaknula je da je bio i zauvijek će ostati njena najveća ljubav te da joj nedostaje toliko da sve boli. Na samom kraju emotivne posvete dodala je kako bi sve dala samo da je on ponovno tu uz nju.

Foto: Instagram

Zadnjih mjesec dana Ringovog života obilježila je teška borba sa zdravstvenim problemima, a maleni je terijer na kraju uginuo u njenom naručju, u sigurnosti i udobnosti vlastitog doma.

Brojni poznati prijatelji, kolege i obožavatelji pohrlili su u komentare kako bi joj pružili riječi utjehe. Među njima su se našle glazbenica Nina Badrić, modni stilist Marko Grubnić, influencerica Sonja Kovač te plesač Luciano Plazibat, koji su redom ostavljali simbole podrške i ljubavi. Mnogi obožavatelji podijelili su i vlastita bolna iskustva gubitka kućnih ljubimaca.

*uz korištenje AI-ja

