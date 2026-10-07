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Rozga otkrila što je Ivan Huljić počeo raditi zbog nje otkako su zajedno: 'Jako sam ponosna...'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Rozga otkrila što je Ivan Huljić počeo raditi zbog nje otkako su zajedno: 'Jako sam ponosna...'
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Foto: Nel Pavletić/24sata
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Naša pjevačica je otkrila kako njen dečko Ivan Huljić puno više brine o svojoj koži od kada su u vezi

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Jelena Rozga nedavno je progovorila o svom ljubavnom životu, iako ga godinama drži podalje od javnosti. Za K1 televiziju ispričala je kako njen dečko Ivan Huljić više brine o sebi od kada su zajedno.

Nije tajna da je za dobar izgled unatoč godinama Rozge zaslužna, između ostalog, pomna njega, a ona o toj njezi sada podučava i Ivana. 

''Bitno mi je, naravno, a mislim da je njemu isto. Kad gleda mene koliko vremena zapravo posvećujem sebi, počeo je i on sada koristiti neke kremice, pa čak je evo sad u svoju skincare rutinu uveo i serum, tako da sam jako ponosna na njega. To dođe s godinama, znaš, kada shvatiš da dolaze one male linijice'', ispričala je Rozga.

Foto: Čitatelj 24sata

Prije nekoliko mjeseci Rozga je za IN Magazin otkrila što sve stoji iza tako njegovanog izgleda.

''Puno stvari. Mislim da životne navike treba mijenjati kako idu godine, a ja sam netko tko je uvijek pazio na sve. Njega, prehrana... Ja sam netko tko nikada nije pio alkohol, ne izlazim na sunce već 20 godina, puno sna i što mirnije živjeti i imati uz sebe divne ljude'', objasnila je tada.

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