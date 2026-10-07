Naša pjevačica je otkrila kako njen dečko Ivan Huljić puno više brine o svojoj koži od kada su u vezi
Rozga otkrila što je Ivan Huljić počeo raditi zbog nje otkako su zajedno: 'Jako sam ponosna...'
Jelena Rozga nedavno je progovorila o svom ljubavnom životu, iako ga godinama drži podalje od javnosti. Za K1 televiziju ispričala je kako njen dečko Ivan Huljić više brine o sebi od kada su zajedno.
Nije tajna da je za dobar izgled unatoč godinama Rozge zaslužna, između ostalog, pomna njega, a ona o toj njezi sada podučava i Ivana.
''Bitno mi je, naravno, a mislim da je njemu isto. Kad gleda mene koliko vremena zapravo posvećujem sebi, počeo je i on sada koristiti neke kremice, pa čak je evo sad u svoju skincare rutinu uveo i serum, tako da sam jako ponosna na njega. To dođe s godinama, znaš, kada shvatiš da dolaze one male linijice'', ispričala je Rozga.
Prije nekoliko mjeseci Rozga je za IN Magazin otkrila što sve stoji iza tako njegovanog izgleda.
''Puno stvari. Mislim da životne navike treba mijenjati kako idu godine, a ja sam netko tko je uvijek pazio na sve. Njega, prehrana... Ja sam netko tko nikada nije pio alkohol, ne izlazim na sunce već 20 godina, puno sna i što mirnije živjeti i imati uz sebe divne ljude'', objasnila je tada.
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