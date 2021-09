Marija-Jelena Zen, RTL-ova producentica koja stoji iza mnogih projekata poput 'Večere za pet', 'Mijenjam ženu', 'Ma lažeš', 'Hrvatska traži zvijezdu', 'Ljubav je na selu' i mnogih drugih, u razgovoru za podcast Roksinih anđela otkrila da je najviše poludjela zbog showa 'Ljubav je na selu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Točnije, na farmera iz protekle sezone, Juricu Živodera (29) i njegovu spornu nacističku tetovažu. Ljudi na snimanju nisu na vrijeme uočili tetovažu 'Meine ehre heißt treue' (moja čast se zove odanost), što je bio moto Hitlerove privatne vojske Schutzstaffel (SS).

- To me užasno naljutilo. Čak se nisam toliko naljutila na njega koliko na cijelu ekipu koja je bila na setu i kako im se uspio dogoditi takav propust. Mi smo pokušavali saznati kasnije što je točno bilo s tom tetovažom, kako je do toga došlo - ispričala je.

Nakon što su gledatelji uočili propust, RTL je brzo reagirao i izrezao sve snimke kandidata te ga diskvalificirao.

- Na kraju je ispalo 'Puno baba, kilavo dijete'. On je to nekome rekao, taj netko je propustio to reći ili je ispričao drugačiju priču nekome drugome, uglavnom to se sve dogodilo, a nije uopće do toga trebalo doći - rekla je Marija-Jelena.

Kako dodaje, prilikom kastinga Jurica nije odavao dojam da bi imao neke antagonističke osjećaje prema ljudima drukčije vjeroispovijesti ili boje kože.

- Žao mi je da on to nama nije spomenuo, da nismo to riješili na neki drugi način, al eto, to je bilo ružno i nije se uopće trebalo dogoditi. Nažalost on je morao biti diskvalificiran - otkriva producentica.

Njegov slučaj usporedila je s farmerom Antom Ćelićem (24) koji je ispričao tužnu sudbinu o obitelji i mami koja ga je ostavila.

Nakon prikazane najave, javila se mama, s fotografijama i rekla da je Ante lagao o svemu.

- Ne kužim zašto ljudi to rade, kasting smo odradili, ispričao je svoju tužnu priču o mami i obitelji, i onda znaš da ce se to emitirat, da će svi vidjet, čemu stvarate probleme nama i sebi i obitelji - rekla je producentica.