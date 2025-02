Ruben van Gucht uživa u Splitu: Bio s Blankom i sinom Mondom

Belgijski novinar Ruben van Gucht objavio je na društvenim mrežama da je u Splitu sa svojom suprugom, proslavljenom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić. U snimci koju je objavio na Instagram storyju vidi se da su otišli u park zajedno sa svojim sinom Mondom.

Ruben i Mondo zabavljali su se na ljuljačkama, a dok je ljuljao svog sina moglo se primijetiti i njegov vjenčani prsten.

Foto: screenshot/instagram

Prošle je godine belgijski novinar priznao da su on i Blanka u otvorenom braku te time šokirao mnoge. Rekao je tada kako je to 'njegov privatni život' te da se to drugih ne tiče. Priznao je i da naša atletičarka zna tko su njegove partnerice, no ne otkriva detalje.

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati'. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla - ispričao je sportski novinar u televizijskoj emisiji 'Het Huis'.

Ubrzo nakon toga promijenio je i svoj opis na Instagramu. Obrisao je emotikon prstena i naziv ženinog profila te ostavio samo ime sina. Takav opis stoji i sada.

Blanka i Ruben oženili su se 2022., a iste godine dobili su i sina Monda.