Rujan na malim ekranima: Ove jeseni čeka nas 10 novih serija

U rujnu nas očekuje plejada zabavnih, misterioznih i kriminalističkih serija koje će razbiti monotoniju jeseni i hladnih dana.

Od dramskih serija na malim ekranima stiže 'The Morning Show' u kojoj glavne uloge imaju Jennifer Aniston, Steve Carell i Reese Witherspoon. Serija daje izmišljenu verziju onog što se događa iza kamera prije snimanja ranojutarnjih TV emisija, a seriju je osmislio Michael Ellenberg prema idejama iz knjige CNN-ovog starijeg dopisnika Briana Steltera 'Top of the Morning' koju je izdao 2013. godine.

Foto: Promo

Tu je i odvjetnička drama 'Bluff City Law' s Jimmyjem Smitsom i Caitlin McGee, koja prati život poznatog odvjetnika Elijah Straita nakon smrti supruge.

Iz Netflixove radionice dolaze serije ‘The Politician’, ‘The Witcher’ i ‘The Crown’ koje su najavili još početkom 2019. godine. Serija ‘The Politician’ prati političke borbe u srednjoj školi i Paytona Hobarta, ambicioznog srednjoškolca koji ima sve, a nedostaje mu samo jedna sitnica: želi predvoditi učeničko vijeće samo kako bi jednog dana predvodio zemlju.

Foto: Promo

Treća sezona serije ‘The Crown’ također donosi brojne promjene. Ulogu kraljice Elizabete II. preuzela je Olivia Colman koja je osvojila Oscara za najbolju glavnu glumicu u filmu “Miljenica”. Također, zanimljivo je kako je cijela glumačka postava treće sezone potpuno nova.

Junakinja iz stripa 'Detective Comicsa' u kojem se prvi put pojavila u srpnju 1956. kao Katherine Webb-Kane također je dobila svoju seriju. Australska glumica Ruby Rose, poznata po ulogama u seriji 'Orange is the New Black' glumit će Batwomen, a i sama je rekla da joj je ta uloga ispunjenje životnog sna.

- Batwoman i ja smo po osobnosti veoma slične i jako se veselim da počnemo sa snimanjem - rekla je Ruby još prošle godine.

Foto: Promo

Osim drame o kraljici Elizabeti, u središtu pozornosti su i dvije serije fantazije ‘His Dark Materials’ te treća serija ‘Walking Deada’.

Po knjizi istog imena od Philipa Pullmana dolazi britanska serija 'His Dark Materials' koja prati dvoje djece, Lyra Belacqua i Will Parry koji kreću u u čarobnu avanturu kroz paralelne svjetove.

Foto: Jackson Lee Davis/AMC

Novi spin off ‘Walking Deada’ ko-kreacija je Scotta M. Gimplea i pisca Matthewa Negretea, a usredotočit će se na prvu generaciju koja će postati punoljetna u apokalipsi kakvu poznajemo. Neki likovi će postati heroji, drugi zlikovci, a postava likova kakvu znamo do sada zauvijek će se promijeniti.

POPIS EMITIRANJA SERIJA:

- 23. 9., NBC, Bluff City Law, premijera

- 27. 9., Netflix, 2. The Politician, premijera

- 29. 9., Epix, Gofather of Harlem, premijera

- 2. 10., Fox, Almost Family, premijera

- 6. 10., CW, Batwoman

- 10. 10., AMC, Walking Dead, jubilarna deseta sezona

- 17. 11., Netflix, Kruna, treća sezona s novom glumačkom postavom

- His Dark Materials, HBO, datum nepoznat

- The Witcher, Netflix, datum nepoznat

- The Gilded Age, HBO, datum nepoznat, radi Julian Fellowes koji je radio seriju Downtown Abbey

- The Morning Show, datum nepoznat

- Watchmen, HBO, datum nepoznat