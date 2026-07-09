Rundek će na Šalati pjevati za svijet bez šnicli i u čast čudesnoj raznolikosti života na Zemlji

Legendarni Darko Rundek & Ekipa, koji u subotu 11. srpnja nastupaju na Šalati kako bi proslavili zajedništvo i slobodni, divlji tok glazbe i života, potvrdio je da će koncert biti posvećen prirodi i zaštiti životinja, objavili su Prijatelji životinja u četvrtak. Kultni glazbenik potvrdio je da ovaj susret sa zagrebačkom publikom nosi snažnu poruku osviještenosti i preispitivanja naših svakodnevnih navika.

- Odlučili smo seriju većih koncerata posvetiti pitanjima koja su važna, a o kojima se premalo razmišlja i govori. Ljudi jedu užasno puno mesa. To je nevjerojatno! Da je to netko mojem pradjedu ili dedi pričao, da će netko jesti meso za doručak, ručak i večeru, i to svaki dan, on bi se zgražao - rekao je Rundek dodavši kako se na selu meso jelo nedjeljom ili za blagdan, ne svakodnevno.

Upozorio je kako se životinje uzgajaju u groznim uvjetima, ne vide sunca i hrane se raznim kemikalijama koje na kraju jedu i ljudi.

- Mesno-mliječna industrija odgovorna je za ogromno zagađenje voda, krčenje šuma i barem trećinu klimatskih promjena. Da ne govorimo o potpunom manjku suosjećajnosti prema životinjama. Uz ovaj koncert želimo poslati poruku da je za opstanak života na ovome planetu kakvog poznajemo nužno promijeniti prehrambene navike - izjavio je Darko Rundek dodavši da sviraju u čast čudesnoj raznolikosti života na Zemlji.

Koncert posvećen „svijetu bez šnicli” održava se na 41. obljetnicu kultnog albuma „Bolero” grupe Haustor, a Rundeku će se na pozornici pridružiti originalni članovi Capri (saksofon, klavir) i Zexa (električna gitara) donoseći bezvremenske klasike poput „Ene”, „Šala od svile” i „Šejna”.

Uoči koncerta, novi singl „Rijeka”, nastao u jeku borbe za spas prirodnih ljepota Vrela Une, uvest će publiku u magičnu ljetnu noć.

U sklopu koncertnog prostora na Šalati, udruga Prijatelji životinja imat će svoj informativni štand. Pozivaju sve posjetitelje koncerta i da se zaustave na njihovu štandu, informiraju se o suosjećajnom načinu života, prednostima koje donosi veganska hrana i održivost te podrže njihov rad posvećen očuvanju prirode i životinja.

- Vrijeme je da ujedinjeni učinimo korak prema boljoj budućnosti. Ovaj koncert jedan je od najljepših načina da putem glazbe pokažemo zajedništvo i okupimo se za dobrobit svih živih bića - zaključuju Prijatelji životinja.