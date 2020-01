Runjić mu bio mentor, a zatim je Huljić 'stvorio' Jolu, Rozgu...

Biti u pravo vrijeme na pravome mjestu mnogima je odredilo karijere i sudbine. Ako se uz te dvije komponente doda i treća, odnosno “ljudi koji poznaju ljude”, uspjeh je pa gotovo zagarantiran. Hrvatska estrada, svijet glazbe i filma vrve vezama. Neke su obiteljske, neke prijateljske, no zajedničko im je da su moćne te da postavljaju trendove i odlučuju o sudbinama drugih

Pravi primjer moćnika s estrade je obitelj Huljić, predvođena gazdom Tončijem (58). Nesuđeni pravnik od studija je odustao nakon što je ostvario uspjeh s pjesmom “Kokolo” 1983. godine. Do diplome na Pravnom fakultetu dijeli ga tek nekoliko ispita, ali nakon što je stvorio “tvornicu” hitova i zvijezda, diploma mu trenutačno i nije na vrhu prioriteta. Iza njega je 40-godišnje glazbeno iskustvo, a veći dio “suputnik” mu je supruga Vjekoslava (56), autorica većine tekstova njegovih pjesama.

- Da nema nje, cipele bih vezao rukama - priznao je jednom Huljić o Vjekoslavi.

Već godinama im to “vezivanje” ide jako dobro. Zajedno su išli u osnovnu školu, a tek poslije, kad je mao 17 godina, zaljubio se u nju. Vidio ju je dok je izlazio iz kina, a opisao ju je “lijepom kao vilom“. Godinu i pol dana tražio ju je po Splitu jer je odmah znao da će to biti ljubav za cijeli život. Ponovno ju je vidio kako sjedi u prvom redu na Splitskom festivalu dok je on na pozornici svirao klavir u Dalmatinskom magazinu.

Vjekoslava je bila uz njega kad je 1979. objavio prvu ploču s pjesmama “Školski dani“ i “Uspomene toplog ljeta“ s bendom Dalmatinski magazin, te 1981., kad je izašla njegova prva autorska pjesma “Sjećanja“. U tim počecima nije znao da će mu glazba biti poziv, a najveća ljubav života ujedno postati najbolji mogući poslovni partner.

- Jedino čime se nisam htio baviti u životu je muzika - izjavio je nedavno Tonči.

Nakon završene srednje glazbene škole klavir u svojoj sobi više nije htio ni vidjeti. No poziv iz benda Dalmatinski magazin (kasnije samo Magazin) da zamijeni njegova obiteljskog prijatelja koji je bio bolestan nije mogao odbiti. Kad je ozdravio nakon šest mjeseci, Huljić im je postao “tehnološki višak”.

- Palo mi je na pamet da smo u srednjoj školi imali kreativne radove gdje smo pisali pjesme, što se dopalo mojoj tadašnjoj profesorici. Kako bih opstao, palo mi je na pamet da pišem pjesme. Tad mi nije bilo jasno što je hit. No imao sam veliku savjetodavnu pomoć u Zdenku Runjiću, koji je bio moj mentor i doživotni prijatelj - rekao je nedavno Huljić.

Za Runjića je rekao da je bio čovjek velikog srca i široke ruke.

- Strašno mu je bilo simpatično što sam došao na Radio Split, na kojemu je radio kao glazbeni urednik, i pitao ga: ‘E, barba Zdenko, što vi mislite o ovom’ - ispričao je Huljić.

Godinu poslije Runjić ga je prihvatio kao sebi ravnog, a Dalmatinski magazin se preimenovao u Magazin. Huljić je naučio što je to hit, a ostalo je povijest. Strast je pretvorio u unosan biznis, stvorio je Jolu, Maksima Mrvicu, pisao hitove za Petra Grašu, Doris Dragović, Jelenu Rozgu, Domenicu...

Na albumu “Ja vjerujem“ Doris Dragović (58), osim pjesama koje joj je napisala Vjekoslava Huljić, većinom se nalaze pjesme Ivana, sina Tončija i Vjekoslave, koji joj je ponudio suradnju.

- Volim zdravu mladost kojoj nitko od nas još nije dospio ‘objasniti kako stvari stoje’, a kad me Ivan nazvao i rekao: ‘Teta Doris, imam neke pjesme, pa ako biste ih čuli...’ Sjeli smo uz klavir, pjesme su zasvijetlile. Ono što ga, uz očiti talent, krasi jest divan odgoj, skromnost i duboka milost. On je moje dite, znam ga odmalena, vjerujem u njegov odabir - izjavila je Doris svojedobno.

Naravno da su poznati roditelji i “vladari” glazbene scene omogućili Ivanu ulaz do Doris, ostalo je talent. Ali bez tog prvotnog “poguranca” bilo bi mu znatno teže. Upravo tako, teško, bilo je i Joletu, dok preko Doris nije došao do Huljića.

- Doris je bila na jednoj zabavi na kojoj sam nastupao. Pitala me: ‘Zašto ne napraviš nešto ozbiljnije? Gledam te i slušam cijelu večer’. Odgovorio sam: ‘Što ja znam, ne znam nikog ni od menadžera ni od producenata, a čujem da svi traže nešto puno para’. Pitala me tko me zanima. Rekao sam: ‘Pa zanima me Tonči Huljić’. Nakon dva dana zvoni telefon, zove Tonči. Najprije sam mislio da me netko zeza. Ta suradnja traje i danas - ispričao nam je lani Joško Čagalj Jole (47).

Svjetski poznati pijanist Maksim Mrvica (44) rekao je da Huljiću duguje svoju karijeru.

- Tonči je prvenstveno osoba koja je mene pronašla i uvukla u sve ovo, osoba koja ima veliko povjerenje u mene i da nije njega, od moje karijere ne bi bilo ništa. Spojio me s Melom Bushem, menadžerom Vanesse Mae i mnogih svjetskih zvijezda, a Mel Bush mi je omogućio sve kontakte, ugovore, koncerte i proboj u svijet. Obojici sam im podjednako zahvalan - otkrio je Mrvica za Glas Slavonije prije 12 godina.

Petra Grašu (43) predložio mu je Oliver Dragojević. Huljić ga je na početku doveo u Magazin da svira klavijature. Nakon nekoliko mjeseci otkrio je i da Petar “nešto i pjeva s tim napuklim glasom“. Huljić je kumovao i njegovoj ljubavnoj vezi, ne samo glazbenoj karijeri. Zaslužan je za upoznavanje Graše i Danijele Martinović (48). Kako je to izgledalo, ispričao je Grašo nedavno sjedeći u žiriju “Zvijezde - ljetni hit” s Huljićem.

- Pjesmu ‘Svileni’ napisao je Huljić, a otpjevala ju je Danijela. Ja sam 1995. na Dori bio autor pjesme ‘Boginja’, koju je otpjevao Oliver. Mi smo bili drugi jer, naravno, na svakom festivalu gdje Huljić piše pjesmu on bude prvi - objašnjavao je Petar i dodao kako je to izgledalo tijekom Dore.

- I on je tad bio prvi s Danijelom. Ja sam gledao taj njihov stol, nisam ih tad poznavao. Sjedili smo Zdenko Runjić, Oliver i ja. Gledao sam taj stol do nas i mislim si: ‘Sad su ti neki Huljići pobijedili. Vidi ovu malu plavu koja pjeva ‘kiki-riki-miki-moj’. Meni tu ništa nije bilo jasno. Na kraju je ta ‘mala’ već 22 godine moja djevojka, a ovaj čovjek do mene je moj veliki prijatelj i jedan od najboljih autora mojih hitova. Život je ponekad tako duhovit - otkrio je Petar Grašo svima priču kako je upoznao Danijelu Martinović, a Tonči se sarkastično nadovezao:

- Misliš, okrutan.

Huljić je posebno vezan za svoju uzdanicu Jelenu Rozgu (42), najdugovječniju pjevačicu Magazina, koja je s njim pjevala deset godina. Samostalnu karijeru počela je s Huljićevim hitom “Bižuterija“. Kad su prije nekoliko godina objavljene paparazzo slike Jelene i njegova sina Ivana, koje su implicirale da su u ljubavnoj vezi, Huljić je savjetovao Rozgi da više nikad ne istupi u medije, odnosno da će njezine “pjesme naći put do publike“.

- Zaista, mi i ljudi čije smo karijere, ‘ajmo reći, stvorili imamo obiteljski odnos. U ovih proteklih 20 godina bilo je svašta, romane su crtali o nama, o našim bolesnim odnosima. Očito postoji koncentracija negativnog naboja kad želiš biti normalan čovjek, a baviš se nenormalnim poslom - rekao je tad Huljić.

Huljićeva najnovija uzdanica je mlada Korčulanka Domenica (27). Upoznali su se preko njegove kćeri Hane, koja se također bavi glazbom. Djevojke su dobre prijateljice i nerijetko se zajedno pojavljuju u javnosti.

