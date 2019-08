Rupčić odveo ženu na medeni mjesec: Najdepresivnija zemlja

Frontmen grupe Cubismo Hrvoje Rupčić i njegova supruga Ivana Kujundžić Rupčić uputili su se u centralnu Azije, takozvane 'stanove' i planinu Pamir koje se većinski nalaze u Tadžikistanu, a nazivaju ga i krovom svijeta.

Foto: Facebook

- 'Duo 'Šarena kugla', odnosno Mama Juanita & Speedy Gonzales su se uputili na svoje bračno putovanje. Ono što se inače naziva medenim mjesecom za nas će biti prašnjavi, znojni i uzbudljiv mjesec, baš onako kako volimo. Plašljiviji čak i od prošlogodišnjeg predbračnog putovanja od 15.000 kilometara po Iranu - napisao je Rupčić na svom profilu društvene mreže.

Frontmen grupe piše kako se supruga i on trenutačno nalaze u Ukrajini te da ih čekaju još tisuće zajedničkih kilometara. Nakon toga planiraju se vratiti drevnim putem svile kroz Uzbekistan pa preko Kavkaza i Turske do doma.

Foto: Facebook

- Sve do njihove granice je bilo sve ok, a od tada kao da je Bog ugasio svijetlo. Ovo što smo do sada vidjeli, mogu bez zadrške reći da je najdepresivnija zemlja u koju sam kročio. Rupa do rupe na cestama, istrošena komunistička arhitektura, stara smrdljiva vozila i još uvijek čekamo da ugledamo prvi osmijeh od nekoga. Bilo koga... Ako sve bude kako treba za koji dan smo u Rusiji, pa onda Kazahstanu itd... Stay tuned... A dok ne dođemo do atraktivnih pejzaža napasite oči uz nekoliko prošlogodišnjih slika iz predivnog Irana..' - poručio je glazbenik uz zajedničke fotografije s prošlog putovanja.

Par je u proljeće ove godine boravio u Iranu, a vjenčali su se prije manje od dva tjedna na Biokovu.

Foto: Instagram

Za svečanost su izabrali neobične kostime s indijanskim perjanicama. Glazbenik je prošle godine u ožujku prekinuo vezu sa stjuardesom Ivanom, a onda je brzo nakon toga sreo buduću suprugu istog imena.

Ivana je po struci modna dizajnerica, a fotografijom se aktivno bavi desetak godina. Također režira spotove, a pjeva i u gipsy swing bendu Gadjo Manouche.

Foto: Instagram

Imoćanka osvojila je Hrvoja svojim brojnim talentima, a na društvenim stranicama se vidi da je apsolutni fan njezinih fotografija. Vođa grupe Cubismo ovisan je o 'divljim' putovanja i prirodu, a nedavno je prošao i avanturu kada se popeo na Himalaje, a izgleda kako mu se sad nova odabranica odlučila pridružiti na putovanjima.