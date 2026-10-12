Russell Brand na sud stigao sa svojim osobnim snimateljem

Suđenje komičaru i glumcu Russellu Brandu (51) za silovanje i seksualne napade, počelo je danas odabirom članova porote. Brand je na sud u Southwarku došao sa suprugom Laurom Gallacher, zaštitarima i snimateljem koji ga je snimao iz unutrašnjosti automobila dok je izlazio iz Mercedesa. Komičar nije davao izjave, tek je prošao kraj okupljenih novinara držeći za ruku suprugu, spisateljicu s kojom ima troje djece.

Foto: Hannah McKay

Po ulasku u sudnicu, Brand je navodno kratko kleknuo, kao da se moli, prije no što je zauzeo svoje mjesto na optuženičkoj klupi, piše The New York Times.

Dok je Russell Brand sjedio na optuženičkoj klupi, sudac Joel Bennathan je započeo postupak odabira članova porote koji će sljedećih tjedana pratiti suđenje na Krunskom sudu u Southwarku. Za ovaj je slučaj nasumično je odabrano 50 potencijalnih članova porote iz registra birača na području koje sud pokriva.

Foto: Hannah McKay

- Upravo ćemo započeti suđenje Russellu Brandu. Mnogi od vas vjerojatno su čuli za njega. Prije otprilike tri godine prikazana je televizijska emisija, a u novinama The Times objavljen je opširan članak u kojem su iznesene optužbe protiv njega za seksualno nedolično ponašanje. On je te optužbe odlučno negirao. Porota na ovom suđenju čut će nešto o toj emisiji, kao i o optužbama iznesenima u emisiji i novinskom članku, rekao je sudac i zatražio od svih koji se sjećaju da su gledali dokumentarac na Channelu 4 ili čitali članak u The Timesu prije otprilike tri godine da podignu ruku. Šest članova skupine izdvojeno je iz daljnjeg postupka jer su potvrdili da se sjećaju medijskih izvještaja. Sudac je najavio da bi sutra 14 porotnika moglo prisegnuti, dok bi tužiteljstvo u srijedu ujutro trebalo iznijeti svoje uvodne argumente protiv Branda. Suđenje bi moglo trajati i do 10 tjedana.

Foto: Hannah McKay

Komičar je optužen po sedam točaka optužnice: tri za silovanje, tri za seksualni napad i jednu za bludne radnje koje su se navodno dogodile između 1999. i 2009. godine. Brand negira sve optužbe, danas živi na Floridi, a prije početka suđenja pušten je uz jamčevinu, javlja Sky News.