'Ružna Nina': S kilama više ne ratujem, a svog dečka skrivam

Pulska kazališna i televizijska glumica Lana Gojak (35) najpoznatija je po ulozi u seriji “Ne daj se, Nina”. U intervjuu za 24sata otkrila nam je kako se pripremala za ulogu, kako je poslije smršavjela i javljaju li joj se obožavatelji čak dvanaest godina nakon emitiranja serije.

Što ste sve morali napraviti za ulogu Nine? Što je uključivala transformacija?

Prošlo je 12 godina od snimanja serije, imam osjećaj da me pitate o prošlom životu. Teško mi se prisjetiti svih detalja. Sjećam se da je od prvog kastinga do dana kad su mi javili da sam dobila ulogu prošlo šest mjeseci. Do tada sam već ušla u fazu da mi je bilo svejedno, samo sam htjela da završe te audicije.

Jeste li stvarno nosili aparatić ili je to bilo samo za potrebe serije? Jeste li se morali udebljati?

Aparatić je bio napravljen isključivo za potrebe snimanja, nosila sam ga samo tijekom snimanja scena. Kao i velike, neugledne naočale. Udebljati se nisam morala, imala sam nekoliko kilograma viška, a kamera dodaje oko sedam kila. Kostimi su bili takvih krojeva i uzoraka da su me činili još debljom - eto ti ‘ružne’ Nine. Smiješno mi je, da ne kažem tužno, koja su danas mjerila i ideali ljepote. Retuširano, popravljeno do neviđenih razmjera, fokusirani smo na vanjske, isprazne, površne stvari, i upravo je o tome ta serija i govorila. Igrala sam valjda najpoznatiju ulogu s aparatićem, a privatno još nisam izravnala zube, nikako da se natjeram.

To vam je bila prva velika televizijska uloga. Kako ste se snašli? Kako vam je bilo?

Tako je, prva velika televizijska uloga. Pamtit ću je po svemu s čim sam se u profesionalnom smislu prvi put susrela - životom na setu, načinom rada, divnim i manje divnim kolegama, ali nažalost i po tome što mi nikad nije u cijelosti isplaćen honorar, kao i po tome da je više od 200 ljudi na Badnjak dobilo iznenadni prekid ugovora bez nekog posebnog objašnjenja.

Jeste li u kontaktu s ekipom sa seta? Družite li se s kolegama?

Mala smo zemlja, tako da se svi više manje srećemo, ako ne na sceni ili setu, onda u gradu.

Javljaju li vam se obožavatelji serije?

Često. Uglavnom mi pišu preko društvenih mreža. Kako se nastavci često repriziraju, seriju ‘Ne daj se, Nina’ gledaju i nove generacije. Zanimaju ih uobičajena pitanja: zašto nema novih epizoda, hoće li se nastaviti snimanje, jesu li se Nina i njezin šef trebali spetljati, dijele mi komplimente... Nedavno mi se javila djevojka s porukom kako prolazi teško životno razdoblje i da joj je ta serija jedino što joj na dnevnoj bazi izvlači osmijeh na lice. Dirnula me njezina poruka...

Kojom metodom ste skinuli kilograme nakon serije i kako održavate liniju?

Kilograme sam skinula kad sam prihvatila činjenicu da su raznorazne dijete čista glupost. Da se ne treba dovoditi u formu za ljeto, nego za život. Da je zdravlje na prvome mjestu. Promijenila sam prehrambene navike, otkrila intoleranciju na gluten i izbacila bijeli šećer. Tjelovježba je oduvijek bila dio mojega života, ali ako je prehrana loša, rezultati se jednostavno ne mogu vidjeti. Trčim od četiri do pet puta na tjedan po 10 kilometara.

Gdje ste ‘nestali’ nakon emitiranja serije?

Deset godina sam bila zaposlena u kazalištu u Puli, ali odrekla sam se stalnog zaposlenja prije dvije godine i vratila u slobodnjake. Možda mi je sad financijska situacija puno nestabilnija, ali dišem punim plućima uz sve panike koje nezaposlenost nosi.

Odigrala sam mnogo uloga na kazališnim daskama, nešto manje na televiziji. Trenutačno igram u hit predstavi ‘Sve o ženama’ Teatra Gavran i u predstavi ‘Uspjeh preko noći’ Histriona. Posljednja serija u kojoj sam igrala je ‘Čista ljubav’.

Jesu li vam draže televizijske kamere ili život u kazalištu?

Oboje jako volim, ne mogu izabrati. Svaki rad ima svoje čari. Mislim da je najbolje balansirati između jednog i drugog.

Nedavno ste izjavili da ste vi i zaručnik zaljubljenici u kampiranje. Tko vam je zaručnik i kad planirate vjenčanje?

Moj se dragi bavi poslom iza kamere, iza svjetla reflektora, najveća mi je podrška u svakom smislu. Ne voli da ga se previše spominje, tako da je to sve što ću vam reći na tu temu.

Što najradije radite kad sunce vani prži?

Volim dan započeti trčanjem, pa zbog velikih vrućina rano ustajem. Idealno mi je kad se nakon toga mogu baciti u more. Doručak na plaži nakon odrađenog treninga je najbolja stvar na svijetu. Kad sunce zaprži, bježim doma i čekam popodnevno kupanje. Veliki sam ljubitelj sunca i mora.

Gdje najčešće ljetujete?

Svako ljeto neko vrijeme provedem kod svojih u Puli, zadnjih godina otkrila sam kampiranje i to mi je zaista veliki užitak. Volim prirodu, volim putovanja, odmor od vrućina uglavnom tražim u Gorskom kotaru.

Tko vas je nagovorio na snimanje vrućih kadrova u kupaćem kostimu?

U frizerskom studiju, čija sam ambasadorica, izrazili su želju da budem jedno od lica kampanje za kosu, a kako je ljeto, more i kupaći su bili najlogičniji izbor. Još nisam postala model za kupaće kostime. Ako se dogodi zanimljiva ponuda u tom smislu, ne bih imala ništa protiv.