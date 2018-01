S 11 se drogirala s ocem, a kasnije je s njim i zatrudnjela

Mackenzie Phillips (58) iznijela je stravične detalje o svom mračnom odrastanju u svojoj prvoj knjizi 'High on Arrival' koju je objavila 2009., a promovirala ju je gostujući kod Oprah Winfrey. Mackenzie, koja se proslavila ulogom u sitcomu 'One Day at a Time' kada je imala 14 godina, otkrila je da je deset godina bila u incestoidnoj vezi s ocem, Johnom Phillipsom, pjevačem grupe 'The Mamas & The Papas'.

- Otac mi je prvi put dao kokain kada sam imala 11 godina. Otad bi se drogirali zajedno - pisala je Phillips u knjizi. Glumica je sa 16 godina već prvi put uhićena zbog svoje ovisnosti o alkoholu i drogama.

Tada je zbog serije koja ju je proslavila zarađivala po milijun dolara tjedna. Tijekom treće sezone, na set je počela dolaziti pijana i nadrogirana, sve dok je produkcije nije poslala na šestotjedni odmor ne bi li se izliječila od ovisnosti. No ni to joj nije bilo od velike pomoći. U periodu od 1979. do 1980., dva puta je skoro umrla od posljedica predoziranja.

Bivša dječja zvijezda zatim se sama prijavila u kliniku za odvikavanje. Nakon šest mjeseci, produkcije serije pozvala ju je natrag. Phillips se ubrzo vratila starim navikama te se jedan dan srušila na setu, nakon čega je dobila otkaz.

Foto: Promo Mackenzie Phillips (lijevo) u seriji 'One Day at a Time'

Tada je upoznala menadžera rock bendova Jeffreyja Sessiera, s kojim je sa 19 godina odlučila stati pred oltar. Noć uoči vjenčanja, drogirala se s ocem Johnom.

- Izgubila sam svijest. Probudila sam se usred noći i shvatila da se seksam s vlastitim ocem - napisala je Phillips. Kasnije je, kaže, pitala oca zašto ju je silovao.

- Silovao? Misliš, zašto smo vodili ljubav? - odgovorio joj, tvrdi, otac.

Otad, kaže, upustila se s ocem u vezu koja je trajala deset godina. U knjizi kaže da je kasnije shvatila da se radilo o vrsti stockholmskog sindroma, jer se s vremenom 'zaljubila' u svoj, kako ga je nazvala, zarobljivača.

Iako je obitelj obavijestila o svemu što se događa, oni su je osudili.

Foto: Screenshot Youtube

- Moja obitelj još ne oprašta bol i bijes koje sam im nanijela kada sam otkrila istinu o mom ocu. Oni krive žrtvu, a brane zločinca. Znala sam da ću biti meta takvih reakcija jer sam rekla istinu koju nitko nije želio čuti - rekla je.

Incestoidna veza završila je kada je Mackenzie zatrudnjela. U tom trenutku nije znala je li otac djeteta njen drugi suprug, Shane Fontayne. Otac John platio je svojoj kćeri abortus. Nakon toga, ističe, više mu nije dala ni da joj se približi.

Bivša glumica još se desetljećima borila s ovisnosti. Čak i nakon nekoliko odlaska na odvikavanje, Phillips je 2008. kontrola na zračnoj luci u Los Angelesu među prtljagom pronašla kokain i heroin. Uhićena je, a na sudu je priznala krivicu te je osuđena na rehabilitacijski program.

Foto: Screenshot Youtube Mackenzie i njen otac, John

Mackenzie se 2010. pojavila u reality programu 'Celebrity Rehab', a kasnije je gostovala u raznim emisijama u kojima je govorila o svom dugom i mukotrpnom 'skidanju' s droga.

Danas radi kao profesionalni savjetnik u klinici za odvikavanje u Los Angelesu.

- Sjajan je govornik i pomaže pacijentima. Kao žena koja iza sebe ima mnoge traume, jako je snažna. Kada pričaš s njom, znaš da te vidi, čuje i shvaća - rekao je osnivač klinike za koju radi.

Kći Johna Phillipsa, koji je umro 2000., napisala je još jednu knjigu, naziva 'Hopeful Healing: Essays on Managing Recovery and Surviving Addiction', Cilj te knjige, rekla je, da pomogne svim ljudima koji su upali u pakao bilo kakve ovisnosti.

Foto: PA/Pixsell

- Želim im poručiti da je izlječenje uvijek iza ugla, sve je moguće - istakla je bivša glumica. U toj knjizi napisala je kako je svom pokojnom ocu oprostila na svemu.

- Mislim li da je moj otac, još kada sam bila beba, znao da će me zlostavljati kada budem dijete? Ne. Mislim da se dogodila otrovna kombinacija okolnosti, mogućnosti, droga i alkohola koja se pretvorila u nešto odvratno i mračno - zaključila je.