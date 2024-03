'S Abbom smo igrali nogomet. Znali smo da će pobijediti. Baš kao što će i Baby Lasagna...'

Ove godine navršava se 50 godina od odlaska Korni Grupe na Eurosong. Te je godine pobijedila ABBA, s legendarnom pjesmom Waterloo, a malo je poznato da su Šveđani dijelili stol s našim predstavnicima, koje je predvodio Zlatko Pejaković (73). Gostujući u ‘Dalibor Petko Showu’, pjevač se prisjetio anegdota iz Brightona u Velikoj Britaniji, gdje se održavala Eurovizija.

- Dijelili smo stol s Abbom i bili garderoba jedna do druge. Radili smo čuda. Igrali smo nogomet na hodniku. Znao sam da će pobijediti kad su izašli na probu onako obučeni. Rekao sam ovo će pobijediti, isto kao što sad kažem za dečka iz Umaga - rekao je Pejaković koji je uvjeren u pobjedu Baby Lasagne na Eurosongu.

- Jednostavno nema se čega bojati. To je pjesma koja ima taj rif, potpuno me obuzeo i ne moram više ništa slušati. On ima otvoren put za pobjedu na Euroviziji - komentirao je pjevač pjesmu 'Rim tim tagi dim'.

Foto: PROMO





Iako nije pobijedila, Korni grupa imala je te 1974. godine zapažen nastup, no moguću svjetsku karijeru su propustili.

- Bili smo u fazi rastavljanja. Na putu za posljednji koncert. Morao sam otići u vojsku, imao sam 24 godine i više nisam mogao odgađati, a Kornelije Kovač nije želio nastaviti - izjavio je Zlatko, a propuštene prilike više su puta kažu spominjali.

Naime, dobili su ponudu biti predgrupa na američkoj turneji Pink Floyda.

- Umjesto toga otišli smo na Šlager sezone u Bosnu - otkrio je Pejaković.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Iako ga Eurosong više nije privlačio, ipak je bio na jednoj Dori. Pojavio se na pjesmi ‘Nemam’, Jelene Rozge i to u ulozi Gandalfa.

- Bila je to ljepuškasta pjesma. U polufinalu sam imao periku, no kad smo vidjeli kako izgleda rekli smo skidaj to - smijao se Pejaković.

Foto: PROMO

Tih je dana kružila priča da će Zlatko na nastup ući na konju, a za to kaže kriv on sam, jer je pustio takvu priču van.

- Došao sam u sobu za izvođače i odglumio što će sad, moj konj. Ulovio sam se za glavu i rekao da stizem na konju. Svi su se uzbunili kako će to biti, jer je pod bio stakleni. No kad su shvatili da je u pitanju samo štos, odahnuli su - rekao je Pejaković.

Foto: PROMO