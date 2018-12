'S Doris Dragović sam prestao raditi kada si je povisila cijenu'

Slavan si i svi te vole. Na ulici te presreću, hvataju za rukav, mole autogram. U trgovinama ljudi su preljubazni, obraćaju ti se s osmijehom, spremni su ispuniti svaku tvoju želju... Voziš se gradom i gledaš svoje lice na jumbo plakatima, slušaš svoj glas na radiju, pratiš nastup na televiziji. Ljudi misle da si bogatiji i sretniji od ikog, da između nastupa provodiš život na egzotičnim putovanjima, spavaš u luksuznim stanovima i vilama. Ali kakav je doista tvoj život? Koja je stvarna cijena tvoje slave? Jesu li to pune dvorane i klubovi rasplesanih i radosnih ljudi, jesu li to samo prva mjesta na top listama, milijunski tantijemi i ležeran život? Ili opskurne, zadimljene birtije u kojima se šmrče, bode i guta? Je li život na estradi istinska noćna mora ili je to u konačnici ispunjenje najsretnijeg sna?

Na ovo pitanje u svojim ispovijestima, u pričama koje nikad nisu javno izrekli, samo za 24sata odgovaraju najveće legende hrvatske estrade. U svojim svjedočanstvima oni će govoriti o onima koji su uspjeli, ali i onima koji su sve proćerdali, o onima koji su dobro naplatili trud i talent, ali i o onima koji su potonuli i uništili si živote.

Menadžerska karijera Zorana Škugora započela je 1975. kad je prvi put čuo Bijelo dugme. Nazvao je njihovog menadžera Vladimira Mihaljeka i rekao da želi kupiti nešto njihovih koncerata. Dogovorili su se za dio ljetne turneje i dao im je 2000 DEM po nastupu, a u to su bili uključeni i putni troškovi. Škugor je, po večeri, na njima zarađivao 2000 DEM.

- Tad sam shvatio da tu ima novca. Nastavio sam s YU grupom, i krenuo u jače aranžmane. Sređivao sam boravak po mjesec dana u Šibeniku i nastupe svaku večer. Pokrivao sam srednji Jadran. Svoj prvi ugovor, na 2,5 godine, potpisao sam 1979. s Oliverom Dragojevićem. Jamčio sam mu 800 DEM po danu bez obzira pjeva li jednom ili pet puta tjedno, a ja sam plaćao orkestar, razglas, prateći bend i sve drugo. Oliver je tada postao velika zvijezda. Nisam ga ja stvorio, bio sam spretan u okupljanju ljudi iz posla. Imao je pjesmu 'Oprosti mi pape' i na račun nje počeo je puniti dvorane - priča Škugor.

Prvi put je tada uvjetovao da pjevači ne mogu davati intervjue bez njegove dozvole. Htio je imati medijske istupe pod kontrolom. Kasnije je imao dionice Obiteljskog radija, ali tvrdi da nikad nikog nije nazvao i pitao da se pjesma zavrti. Nije trebao jer imao je najjače, pa je i nekadašnja zabavna emisija 'Sedma noć' često zvala baš njegove izvođače.

- Nikad nisam morao lobirati da mi se pjesme vrte na radiju jer su moji pjevači pogotovo 90-ih drmali klupskom scenom. Druge uvjete nisam postavljao. Radili smo 120 – 150 koncerata godišnje - prisjetio se Škugor. Znao je organizirati dva koncerta, jedan nedaleko od drugoga pa samo zamijeniti izvođače. Jedan do 22, drugi od 22 sata, a on bi naplatio dva puta za isti program. To je, kaže, dugo trajalo. Sve više pjevača htjelo je raditi s njim.

- Zrinko Tutić nazvao me 1984. i rekao da je snimljen album Nedi Ukraden. Zrinko, Rajko Dujmić, Moka i Đorđe Novković su bili tamo. Preslušali smo i rekao sam da ne bih išao u to jer nema hita. Pitao sam ima li još koja pjesma. Đorđe je rekao ima jedna kod Rajka doma i Rajko je donio 'Zoru'. Pristao sam raditi ako je stave na album. Postala je megahit - kaže Škugor.

Nakon dvije godine nazvao ga je Jasmin Stavros da bi mu doveo jednu pjevačicu. I doveo je Doris Dragović. Rekla je da želi napustiti grupu More i pitala bi li se Škugor prihvatio njezine solo karijere. Želio joj je potražiti skladatelja i nazvao je Zrinka.

- Doris se nećkala, ja joj rekao hoćeš ili nećeš, pristala je i Zrinko joj je napravio 'Željo moja'. Radio joj je 1986. i istoimeni album koji je prodan u oko 200.000 primjeraka što je bilo jako puno za početnika - kaže.

Škugor je određivao koji će tekstopisac, skladatelj, producent, aranžer... s njim raditi jer je, kaže, gledao interes biznisa. Posao pjevača je da pjevaju i dobro izgledaju a sve drugo, kaže, mora netko drugi odraditi. Nakon albuma 'Željo moja' došao je i drugi 'Tužna je noć', oba platinaste naklade, a Škugor se iz projekta Doris Dragović povukao jer nije htio pratiti njezine financijske zahtjeve.

- Dignula je cijenu. Kad sam zbrojio cijenu plus bend, dvorana, ZAMP, porezi, svi ostali troškovi, izračunao sam da nije isplativo i zahvalio se na poslu. Ostala je sa Zrinkom. Kad je kasnije bila u nekim krizama, zvala me je nazvati, pomogao sam koliko sam mogao i ostali smo u dobrim odnosima - priča Škugor.

Već 1988. je htio raditi klupsku scenu. S Dinom Dvornikom pokazalo se da je to dobar projekt. Htio je splitsku autorsku, producentsku, aranžersku ekipu no oni nisu mogli pa je okupio zagrebačku. Htio je Dinu, Gibu, Belana, Dragana Lukića. Nisu se dogovorili pa su došli ET-jevci, Miro Buljan, Ilan Kabiljo. Radili su Ivani Banfić prvi album.

- 'Udri jače manijače' bila je prva snimljena pjesma na tom albumu, Ivana ju je pjevala. Dino je povukao pjesmu i njezina izvedba nije izašla. Banfić se nije bunila jer sam joj ja tako rekao, ali sam maknuo Dina iz ekipe i doveo Gibu i Ilana Kabilja. Njezina karijera bila bi drukčija da je imala tu pjesmu, bila bi top zvijezda - govori Škugor.

Prisjeća se i kako u Croatiji Records nisu bili oduševljeni kad im je donio Gibin prvi album. Škugor je tvrdio da stoji iza toga, da je Gibo genijalan autor i da mu treba objaviti album.

- Izdali su ga za vrijeme rata, ali se meni nije dalo više ni sa kime natezati pa sam pokrenuo svoju diskografsku kuću Zg-Zoe. I tu su krenuli ozbiljnije priče oko ugovora. Stavio sam pjevače na plaću jer je vrlo teško objasniti nekome na početku karijere da treba ustati u 5.30 da bi u 7 bio gost na Radiju Velika gorica. Kad sam ga stavio na plaću naprosto je to morao napraviti - kaže.

Pilot projekt bio mu je Sandi, kojeg je prvog uzeo na plaću. Škugor je plaćao pjesme, spotove, organizirao koncerte sve je to radio u svojoj firmi. Sandi je, kaže, u početku imao plaću 4000 DEM, a predsjednik Tuđman 3000. Na plaći su bili Jimmy iz Neki to vole vruće, Ivana Plechinger, Viktorija Đonlić (danas Rađa), Ana Marija Đumbrek. One su imale između jedne i dvije tisuće DEM.

- Viktoriji sam osiguravao stan, hranu. Smatrao sam da moraju mirno živjeti da se može raditi, da budu sigurni da mogu preživjeti, a da i meni ostaje dio. Morali su biti na dispoziciji cijeli mjesec. Svi su prihvatili. Prosjek je bio 2000 DEM, a prosječna plaća u Hrvatskoj tada je bila 300 DEM. Pazio sam na svaki detalj, radnim danom cijene njihovih nastupa bile su jeftinije, petkom i nedjeljom skuplje, a subotom najskuplja. Pa neka vlasnici klubova biraju što žele platiti - prisjeća se kako je počela euforija.

Tony Cetinski, dodaje Škugor, nije bio na plaći, ali mu je garantirao da će sve troškove plaćati. Nina Badrić također nije bila na plaći a njoj je jamčio da neće zaraditi manje od 4000 DEM mjesečno. Toniju i roditeljima je potpisao da će financirati njegovu karijeru a dobit dijeliti na pola.

- Guidi Mineu sam za deset pjesama na Tonijevom albumu platio 168.000 DEM. Dodatno je dobivao i 1000 DEM po pjesmi koju je napravio u studiju. To je bio album Ljubav i bol, koji je donio oko 2,500.000 DEM prometa. Bilo je sponzora, dobili smo i auto, Alfa romeo, ne na korištenje, nego u vlasništvo. Ne znam zarađuje li Tony sad bolje nego onda. Dignuo je cijenu, ali nema mene, nema s kim dijeliti lovu. Tražio je raskid ugovora, usfalilo je love u obitelji. Znao sam da okolo pregovaraju kako bi dalje išli bez mene - otkriva Škugor.

Imali su, dodaje, ugovor na 10 godina i u njemu je stajalo da u prve tri godine trebaju snimiti tri albuma. Prvi je album strašno dobro išao, sve su pjesme izlazile kao hitovi. Guido je rekao da je glupo raditi novi album, da će ugušiti ove pjesme koje se još vrte. Tek nakon dvije godine su ispucali sve pjesme.

- Zato smo rekli Toniju da prolongiramo album za godinu dana. On se složio, a ja budala nisam tražio da to potpiše. Kad su tražili razlog da raskinu ugovor naveli su tu točku - tri albuma u prve tri godine, a mi smo snimili dva. Mogli smo se ići tužakati na sudovima, ja to nisam htio. Kod Nobila u uredu, rekao sam da prihvaćam da se rastanemo. Lani me je nazvao bih li mu napravio neke termine za ljeto. Tražio je između 12 i 17 tisuća eura po nastupu i odbio sam. Rekao sam 'Hvala, ne bih' jer sam mislio da toliko ne vrijedi - priča Škugor.

Dance ludilo pokrenuo je Sandi pjesmom 'Ljubav za sve'. Iza nje je došao megahit 'Tek je 12 sati'. Spot za 'Tek je 12 sati' stajao ga je 24.000 DEM, a za 'Da ti nisam bila dovoljna' čak 60.000 DEM. Devedesetih je to, priča Škugor, postala velika priča. Prije nego se dogodila "Ljubav za sve", u Sandija je, tvrdi, uložio 70.000 DEM. Momci iz ET-a su mu napravili tri pjesme i pitali Škugora koliko to vrijedi. Rekao im je neka puste da teren to pokaže. Za par mjeseci se pokazao da je sve puno.

- Pogodili su tri pjesme i dobili su od mene 8000 DEM po pjesmi. Tada je to bilo puno novca, ali dao sam jer sam znao da će pjesma donijeti još novaca. Prve godine Sandi je imao plaću 4000 DEM, druge 9600, a treće 12.300 DEM. Kad smo odbili troškove, on je dobio svoju plaću a ostalo je išlo meni. Prve godine naše suradnje ja sam zarađivao više od njega, druge isto, a treće on više od mene. Poštovao sam ugovor. Sandi je samo od koncerata u tri godine zaradio cca 230.000 DEM – iskren je Škugor koji je brinuo o njihovim medijskim istupima, ali i stanovima, namještaju.

Kad je Sandi naime zavolio Fani Čapaliju, mediji su se jako zainteresirali, a Škugor u glavi imao priču da karijere njegovih ljudi moraju ići u pozitivnom smjeru. Prekinuli su, a onda ga je baš Škugor na Splitskom festivalu upoznao s Brankom Bebić. Zaljubili su se, pa i vjenčali.

- Sandi je bio kupio manji stan u Novom Zagrebu pa ga prodao i kupio veći u Mesničkoj. Trebalo ga je opremiti. Kompenzirao sam neke stvari, pomogao oko kuhinje, staklarije - rekao nam je Škugor. Samo Dino Dvornik je kod njega imao zdravstveno. Škugor ga je prijavio kod sebe u firmi pa je imao staž i socijalno. Drugi su si sami to regulirali. Nisu pucali iako ga Vanna jednom pitala 'Šefe, koliko će to trajati?'.

- Kad tri put za redom promašite pjesmu, gotovo je. Ne znam da je itko od mojih pokleknuo, nije se znao nositi s time - završava Škugor.

