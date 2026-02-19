S godišnjom plaćom od 22.000 eura išla je na 17 odmora u istoj godini. Svi se opet pitaju kako!

Prije nego što se skrasila kao udana majka dvoje djece, princeza Beatrice bila je poznata po neprekidnim luksuznim odmorima. Danas, desetljeće kasnije, u svjetlu novih otkrića o Jeffreyju Epsteinu i nakon uhićenja njenog oca, ponovno se postavljaju pitanja o tome tko je plaćao račune za raskošan životni stil koji je definirao njezine dvadesete godine. Dok balansira između kraljevskih dužnosti i posla u tehnološkoj tvrtki, njezina prošlost ponovno je došla pod lupu javnosti.

Išla na čak 17 odmora u jednoj godini

Tijekom 2015. godine, princeza Beatrice, tada u svojim kasnim dvadesetima, iskoristila je slobodno vrijeme za čak 17 odmora. Njezin kalendar bio je ispunjen skijanjem na padinama Verbiera, zabavama u St. Tropezu i na Ibizi te opuštanjem na jahtama najbogatijih i najpoznatijih ljudi svijeta. Samo te godine, procijenjeno je da su njezina putovanja, koja su uključivala petnaest luksuznih inozemnih destinacija, koštala vrtoglavih 350.000 eura, navodi Daily Mail.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Jedna od najupečatljivijih epizoda dogodila se u srpnju 2015., kada su je fotografirali kako se sunča na superjahti Romana Abramoviča vrijednoj 1,5 milijardi eura na Ibizi. Tamo ju je čekao tadašnji dečko Dave Clark, izvršni direktor u Uberu.

Kasnije istog dana, prebacila se na drugu luksuznu jahtu u vlasništvu holivudskog mogula Davida Geffena, gdje se pridružila Oprah Winfrey i tadašnjem direktoru Disneya Bobu Igeru na piću. To je uslijedilo nakon niza putovanja diljem svijeta, uključujući četiri skijaška odmora i po dva putovanja u St. Barts, New York i Italiju. U to vrijeme, Beatrice je radila u tvrtki Sony za godišnju plaću od oko 19.500 funti, odnosno nešto više od 22.000 eura.

Tko je plaćao račune?

Pitanje kako si je mogla priuštiti takav životni stil uglavnom je ostalo bez odgovora, iako su njezini beskrajni odmori i tada izazivali čuđenje. Dok su neki izvori sugerirali da je Beatrice jednostavno uživala u povlasticama kraljevskog statusa ili da je koristila svoju titulu za dobivanje besplatnih putovanja, oni najbliži princezi inzistirali su da većinu troškova pokrivaju njezini roditelji, princ Andrew i Sarah Ferguson. Međutim, objava dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom bacila je novo, mračno svjetlo na financije njezinih roditelja.

Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Kraljevski komentator Richard Fitzwilliams ističe očigledan nesrazmjer.

​- Njezina tadašnja plaća u Sonyju od 19.500 funti ne bi daleko dogurala, dok je njezin životni stil bio očito smiješno pretjeran - izjavio je Fitzwilliams.

​- Sada se čini jasnim da su sumnjivi poslovi njezinog oca dok je bio posebni trgovinski izaslanik i navodna financijska ovisnost njezine majke o Jeffreyju Epsteinu mogli biti ključni za njezin život u luksuzu. Beatrice je mogla živjeti na visokoj nozi, no sada se pitamo na čiji račun? - rekao je.

Sjena roditeljskih skandala

Skandali koji okružuju princa Andrewa i Sarah Ferguson postaju sve mračniji. Princ Andrew dugo se suočavao s optužbama da je unovčavao veze s naftom bogatim trgovinskim partnerima i trošio milijune funti poreznih obveznika na privatne zrakoplove dok je bio globalni trgovinski ambasador Ujedinjenog Kraljevstva. Njegova mornarička mirovina od oko 20.000 funti i godišnji džeparac od kraljice u iznosu od 250.000 funti teško su mogli pokriti takve troškove, a kamoli financirati kćerina putovanja.

Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

S druge strane, veza Sarah Ferguson s Epsteinom bila je još dublja nego što se mislilo. Iako je 2011. priznala da je primila 15.000 funti od osuđenog pedofila, tvrdeći da je to bila "golema pogreška u prosuđivanju", novi dokumenti otkrivaju mnogo složeniju priču. Epstein se prijateljima žalio da ga je Fergie financijski iskorištavala petnaest godina.

Novi dokazi pokazuju da joj je pomogao otplatiti dugove od oko 60.000 dolara bivšoj asistentici. U mailovima pronađenim u Epsteinovoj arhivi, vojvotkinja ga je molila za posao kućne pomoćnice jer joj je "očajnički" trebao novac, pa čak mu je i predlagala brak, samo nekoliko mjeseci nakon što je pušten iz zatvora zbog seksualnih prijestupa s maloljetnicama.

Dokumenti također sugeriraju da je Epstein bio uključeniji u živote sestara Beatrice i Eugenie nego što se ranije znalo. Jedan e-mail otkriva da je Ferguson vodila svoje kćeri na ručak s Epsteinom nedugo nakon njegova izlaska iz zatvora 2009. godine, a drugi sugerira da je pokrio troškove letova za obitelj u iznosu od preko 14.000 dolara. Zbog svega toga, sestre su, prema izvorima bliskim obitelji, "zgrožene i posramljene".