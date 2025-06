S LELEKOM bila na Dori, a sada ima svoju pjesmu: 'Možda mi neće trebati karta za Hipodrom'

Korina Olivia Rogić hrvatskoj je publici postala poznata kao članica grupe LELEK, koja je na ovogodišnjoj Dori osvojila srca gledatelja pjesmom 'The Soul of my Soul', spajajući tradiciju i suvremeni pop zvuk te donoseći na pozornicu snažnu emociju i priču o gubitku i identitetu. Nakon tog zapaženog nastupa, Korina je sada objavila svoju vlastitu pjesmu i spremna je publici predstaviti autentičan zvuk i osobni umjetnički izričaj.

POSLUŠAJTE PJESMU 'MORAM SAD':

- Oduvijek sam znala da se želim baviti glazbom, tako da je objava pjesme bila samo pitanje vremena. Ironično je što se pjesma zove 'Moram sad', jer sam stalno sebi govorila da čekam pravo vrijeme za napraviti taj korak, dok nisam shvatila da pravo vrijeme ne dolazi, već ga moraš sam stvoriti. Pjesma govori o trenutku kad shvatiš da nema smisla čekati da se netko odluči želi li biti s tobom ili ne. Kad vidiš da te čekaju bolje stvari, najbolja odluka je krenuti dalje. To je pjesma o emotivnom zatvaranju vrata i spoznaji da, čak i ako se druga osoba želi vratiti, prekasno je. Mislim da je to osjećaj s kojim se mnogi mogu poistovjetiti, a u ovoj pjesmi prenesen je na lijep i snažan način - govori nam mlada pjevačica.

Objava vlastite pjesme ne znači i odlazak iz LELEKA.

- LELEK mi je od početka velika prilika i važan korak u glazbenom razvoju. Iako je pjesma „Moram sad“ bila u planu još prije nego što sam uopće dobila priliku postati dio LELEKA, niti jedan od ta dva smjera ne želim zapostaviti. Dokle god mogu, paralelno ću raditi i na solo projektima i na radu s curama. LELEK mi je postao mala obitelj i velika škola, a iskustvo koje tamo stječem puno mi pomaže u razvoju vlastite glazbene priče. Solo karijera je moj dugogodišnji san, pa sada radim na tome da gradim oba puta, jer mislim da se lijepo nadopunjuju - otkrila je.

Foto: Manda Matić

Djevojke iz grupe objeručke su prihvatile Korininu vlastitu pjesmu.

- Apsolutno. Svi iz LELEKA su bili uključeni i prije nego što je pjesma izašla, savjetovali su me, pomagali i bili uz mene tijekom cijelog procesa. Kad je pjesma bila gotova, reagirali su predivno i s puno podrške, što mi jako puno znači - objasnila je.

Osim vlastite pjesme, Korina je s djevojkama iz LELEKA snimila duetsku pjesmu 'Pristajem' s Matijom Cvekom. Njega je upoznala puno prije nego je postala članica grupe.

- Matiju sam upoznala prije otprilike tri godine, kad je gostovao na nastupu benda u kojem sam tada pjevala. Od tada pratimo jedno drugome napredak putem društvenih mreža. Jednog dana mi se javio i rekao da ima pjesmu za koju misli da bi LELEK savršeno 'sjeo'. Našem timu se odmah svidjela i pjesma i ideja, i vrlo brzo smo krenuli u realizaciju. Nastup u Tvornici bio je sjajan, atmosfera, publika i suradnja s Matijom i njegovim timom ostavili su stvarno odličan dojam na cijeli naš tim - ponosno govori.

Dodaje i kako ima nekoliko ideja za nove pjesme koje tek razrađuje te joj je bitno da publici u svakoj pjesmi predstavi jedan dio sebe, a svakako se nada da će je publika prihvatiti i kao dio glazbene zajednice u Hrvatskoj.

Foto: Manda Matić

Unatoč zdravstvenim izazovima i dramatičnim trenucima uoči finala na Dori, kada je zbog gripe i visoke temperature završila na hitnoj pomoći, Korina je pokazala iznimnu predanost i snagu, nastupivši s grupom i ostavljajući snažan dojam na publiku.

- Iskreno, bilo mi je puno teže nego što sam htjela priznati ljudima. Uhvatila me gripa, bila sam iscrpljena i neispavana, a tempo Dore je vrlo intenzivan. Cijelo sam si vrijeme ponavljala da će mi biti bolje ako glumim da sam zdrava. Puno su mi pomogli svi iz LELEKA, bili su uz mene, donosili mi sve što mi je trebalo i stvarno me pazili tih dana. Bez njih bi mi bilo neusporedivo teže. Unatoč svemu, znala sam zbog čega sam tamo i koji nam je zajednički cilj. Ni u jednom trenutku nisam željela dozvoliti samoj sebi da ne budem na svom maksimumu, ma koliki on tada bio. Ne bih si mogla oprostiti da nisam izašla na pozornicu i s curama otpjevala pjesmu do kraja. Publika je mnogo očekivala od nas, tako da sam i sama osjećala veliku odgovornost koja me gurala naprijed. Sada se na taj period mogu osvrnuti s ponosom i biti zadovoljna kako je sve skupa izgledalo - prisjetila se pjevačica.

Djelomično se Dore ni ne sjeća, a tvrdi da je na natjecanju 'žestoki' ritam.

- Svaki izlazak na pozornicu pod onim jakim svjetlima činio mi se kao da mi temperatura naglo skoči. Kad sad gledam unatrag, cijelo to iskustvo mi je kao u magli, kao da je bio san. Valjda sam od svih lijekova i brufena i malo halucinirala. Cijeli period, od samih priprema, pa do proba na Dori i samog nastupa, bio je jako intenzivan. Budile smo se svih 10 dana u 5 ujutro kako bi krenule s pripremom šminke, frizure i kostima. S obzirom na to da su probe trajale do kasno uvečer, kolektivno smo jako malo spavale i to se odrazilo na zdravlje. Incident na doručku se dogodio u sekundi i također ga se sjećam kroz maglu. Srećom, naš menadžment je bio uz nas cijelo vrijeme, pa smo zajedno brzo reagirali i otišli do Rijeke na infuziju pred nastup. Ali, usprkos svemu, sretna sam što sam izgurala do kraja i publici pružili nastup koji je ostavio pozitivan odjek - navodi.

Iako se natjecala u 'The Voiceu Hrvatska', priznaje da ne bi imala ništa protiv ulaska u neki reality show.

Foto: Manda Matić

- Nemam ništa protiv, ali bih dobro razmislila o kontekstu i trenutku u kojem mi se takva opcija ponudi. Sve ovisi o tome uklapa li se taj format u ono što želim raditi u tom periodu života. Određene formate koji stavljaju fokus na dramatične i negativne situacije bih svakako izbjegla i ne bih sudjelovala u promociji vrijednosti kojima ne bih učila sebe i jednog dana svoju djecu. Ako se u budućnosti pojavi format koji u fokusu ima talent i promociju pravih vrijednosti, rado ću biti dio istog - tvrdi Korina.

Glavna tema hrvatske javnosti u posljednje vrijeme je koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, 5. srpnja. Iako karte ima, još razmišlja o dolasku na koncert. Iako tvrdi da joj karta na kraju možda ni neće trebati.

- Najdraža pjesma mi je 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'. Šteta bi bilo propustiti takav spektakl, karte imam, ali još nisam donijela konačnu odluku. Lagala bih kad bih rekla da se osjećam posve ugodno u masi od pola milijuna ljudi, ali vjerujem da će organizatori odraditi svoj posao na nivou koji se od takvog događaja i očekuje. Nakon Dore smo vidjeli dosta komentara koji priželjkuju čuti pjesmu grupe LELEK 'Zašto mi otimaš Dom' na Hipodromu, tako da mi karta možda neće ni trebati... - tajanstveno je zaključila.