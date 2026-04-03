S najstarijom kćeri svađao se i javno, posljednjih godina bio je na sudu zbog smrti kolegice

Alec Baldwin, rođen kao Alexander Rae Baldwin III 3. travnja 1958. u američkom Amityvilleu, jedan je od najpoznatijih američkih glumaca svoje generacije. Odrastao je u predgrađu Long Islanda uz dvije sestre i trojicu braće, Daniela, Williama i Stephena Baldwina od kojih su redom također svi glumci. Nakon srednje škole htio se baviti pravnim poslovima te je upisao politologiju, no upravo tijekom studija otkrio je ljubav prema glumi. Zbog toga se preselio na Manhattan te je upisao dramu na Sveučilištu New York. Radio je niz poslova prije nego što mu je krenulo u karijeri, a između ostaloga je konobario u kultnom klubu Studio 54.

Televizijsku karijeru započeo je ulogom Billyja Aldricha u seriji "The Doctors" 1980. godine, nakon čega se pojavio u naslovima "Cutter to Houston" i "Knots Landing". Na velikom je platnu debitirao u filmu "Forever Lulu", a malo nakon toga otvorila su mu se vrata Hollywooda. "Bubimir", "Talk Radio", "Working Girl" i "Lov na crveni oktobar" samo su neki od filmova u kojima je briljirao. Velike uspjehe ostvario je i 90-ih, a nominaciju za Oscara dobio je 2003. za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu "The Cooler".

Veliki televizijski uspjeh ostvario je 2006. godine kada je dobio glavnu ulogu Jacka Donaghyja u humorističnoj seriji "30 Rock" uz Tinu Fey. Osvojio je nekoliko nagrada za tu ulogu, uključujući tri Zlatna globusa. Posudio je glas u nekoliko animiranih hitova, a uspješnu karijeru je nastavio s filmovima kao što su "It’s Complicated", "Rock of Ages" i "Nemoguća misija". Baldwin je briljirao i na Broadwayju, a poznat je i kao televizijski voditelj. Posebno se istaknuo nastupima u emisiji "Saturday Night Live" koju je vodio čak 17 puta.

U centru medijske pažnje glumac se našao prije pet godina zbog incidenta na snimanju filma "Rust" koji je trebao i producirati. Tijekom probe Baldwin je ispalio rekvizitni pištolj, pri čemu je smrtno stradala snimateljica Halyna Hutchins, dok je redatelj Joel Souza ozlijeđen. Nakon tragedije, obitelj Halyne Hutchins podnijela je tužbu protiv Baldwina. Nagodio se s njima 2022. godine, no u ožujku 2024. sudski dokumenti pokazali su da producenti filma "Rust", među kojima je bio i Baldwin, kasnili devet mjeseci s isplatom dogovorene nagodbe udovcu i sinu Halyne Hutchins.

Sudsko prepucavanje nije stalo na tome. Glumac je u međuvremenu optužen za ubojstvo iz nehaja te je bio na suđenju, a godinu kasnije sutkinja je potvrdila svoju odluku da će njegov slučaj odbaciti. Baldwin je nakon toga podnio tužbu za kršenje građanskih prava protiv dužnosnika u Santa Feu, a tvrdio je da je bio nepravedno kazneno gonjen. Sud je nekoliko mjeseci kasnije odbacio i njegovu tužbu jer odvjetnici nisu poduzeli potrebne mjere.

Što se privatnoga života tiče, Alec Baldwin ljubio je brojne poznate dame među kojima su Lori Loughlin, Lori Singer, Holly Gagnier i Jennifer Love Hewitt. Godine 1990. upoznao je Kim Basinger na snimanju zajedničkog filma, a vjenčali su se tri godine kasnije. Njihova kći Ireland rođena je 1995., no par se rastao kada je ona imala pet godina. Mediji su detaljno pratili njihov razvod, a zbog cijele situacije narušen je i njegov odnos s kćeri. Kasnije je u memoarima rekao kako su odvjetnici krivi za brojne njegove probleme jer su se htjeli "okoristiti njegovom slavom". Sa kćeri Ireland i javno se prepucavao, no sudeći po komentarima, posljednjih su godina u korektnim odnosima.

U kolovozu 2011. počeo je vezu s Hilarijom Thomas, instruktoricom joge, s kojom je stao pred oltar godinu kasnije. Zajedno su dobili sedmero djece.