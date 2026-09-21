'S tobom najbolje': Gino Marino donosi novu ljubavnu priču...

Nakon ljetne pjesme 'Da te ljubim', Gino Marino okreće novu stranicu svoje autorske priče i donosi singl „S tobom najbolje“, pjesmu o ljubavi koja ne traži velika obećanja, nego govori ono najjednostavnije i najvažnije: kad imaš pravu osobu kraj sebe, život je jednostavno bolji.

Pjesma govori o ljubavi koja se ne mjeri samo lijepim trenucima. U njoj se izmjenjuju nježnost, nemir, sumnje i životne situacije koje ponekad stave odnos na kušnju, ali kroz sve njih ostaje ono najvažnije, ruka koja ostaje, ljubav koja ne odustaje i osoba uz koju znaš gdje pripadaš.

'Kad na nas padnu teški dani, dušo znaj,

moja ruka te brani,

u ovom ratu ljubavi, ti i ja smo sami.'

Upravo ti stihovi najbolje opisuju emociju nove pjesme – ljubav kao sigurno mjesto u svijetu koji nije uvijek jednostavan. Posebno mjesto zauzima refren koji cijelu priču svodi na jednu jednostavnu rečenicu: 'S tobom uvik mi je bilo najbolje.'.

- Nekad ne trebaš puno filozofirati o ljubavi. Kad imaš nekoga s kim možeš biti svoj, s kim možeš proći i kroz dobre i kroz teške dane, onda znaš da imaš nešto posebno. Upravo sam taj osjećaj htio staviti u ovu pjesmu - kaže Gino Marino.

Foto: promo

Glazbeno, 'S tobom najbolje' nastavlja njegov prepoznatljiv spoj dalmatinskog popa, mediteranske topline i suvremenog pop zvuka, uz dalmatinski izričaj koji je postao važan dio njegova autorskog identiteta. Glazbu i tekst potpisuje Gino Marino, dok su aranžman i produkcija povjereni Porinom nagrađenom dalmatinskom producentu Hrvoju Domazetu, koji iza sebe ima suradnje i aranžmane za brojna velika imena regionalne glazbene scene, među kojima su Petar Grašo, Marko Škugor, Magazin, Tonči Huljić, Danijela Martinović, Jelena Rozga i brojni drugi. Njegov produkcijski potpis pjesmi donosi moderan zvuk, ali istovremeno čuva toplinu i emociju koja je u središtu Ginova autorskog izraza.

Foto: promo

Nova stranica Ginove dalmatinske priče 'S tobom najbolje' dolazi u razdoblju u kojem Gino Marino nastavlja graditi svoj prepoznatljiv glazbeni identitet na spoju suvremenog popa, mediteranskog senzibiliteta i dalmatinske emocije. U pripremi je i njegov prvi autorski album, koji izlazi sljedeće godine. Nakon nastupa na Splitskom festivalu 2025. s pjesmom 'Anđeli postoje', uslijedili su singlovi 'Vrata srca' i 'Da te ljubim', a novim izdanjem Gino nastavlja priču u kojoj su ljubav, emocija, more i život svakodnevno nadahnuće.

Foto: promo

'S tobom najbolje' pjesma je za sve one koji imaju nekoga uz koga je život jednostavno najbolji. Pjesmu prati i vizualna priča koja dodatno naglašava bliskost, emociju i atmosferu same pjesme, stvarajući zaokruženu priču između glazbe i slike. Nakon ljetne Plug & Play turneje, Gino Marino nastavlja s koncertnim nastupima tijekom jeseni i zime. Ove godine predstavlja se i na Festivalu kantautora u Zadru, gdje će publici predstaviti svoju autorsku pjesmu 'Prozori do sriće'. Njegova priča tako sve više izlazi izvan granica pojedinačnih singlova i gradi prepoznatljiv autorski svijet, između Dalmacije, Mediterana i suvremenog popa.