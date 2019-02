Šabanov izvanbračni sin: On je bio moj otac, morao sam doći!

Izvanbračni sin pokojnog pjevača Šabana Šaulića, Robert Šaulić, jučer je bio na očevoj sahrani. Nije bio u kapelici i primao saučešće, ali je čekao ispred. Kako piše Telegraf, kad su se vrata otvorila, užurbano je ušao i poljubio lijes, pomilovao ga rukom i izašao.

Cijelo se vrijeme držao po strani i trudio se biti neprimjetan. U pratnji mu je bio brat s majčine strane. Nakon očeva sprovoda, Robert je dao izjavu za srpske medije.

Foto: DAMIR DERVIŠAGIĆ/KURIR

- U šoku sam, vjerujte da ne mogu doći sebi. Nisam u stanju govoriti, jako mi je loše. Sestra po majci, Tanja mi je javila za smrt mog oca, a ja nisam vjerovao što čujem. Kada su potvrdili na portalima i vijestima da je Šaban poginuo, odmah mi je pozlilo. On je bio moj otac, a iako nismo bili u kontaktu, ja o njemu nikada nisam imao loše mišljenje - rekao je Robert.

Alo.rs piše kako je Robert istaknuo da se nije uopće dvoumio hoće li doći na sahranu ili ne.

- S ocem se nisam vidio godinama, a sada sam ga sahranio. Ovo je velika tragedija! Zaista ne mogu riječima opisati emocije koje osjećam. Nemam mu ja što oprostiti, što je bilo, bilo je. Sve mu je oprošteno, shvaćam da mu je obitelj bila na prvom mjestu - kaže. Dodao je da se nakon smrti oca nije čuo sa Šabanovom suprugom Gocom, ni polusestrama Ildom i Sanelom, kao ni sa polubratom Mihajlom.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Nisam zvao suprugu mog oca niti polusestre i brata. Velika je bol, ali mi nikada nismo bili u kontaktu. Jednostavno, nismo imali nikakav odnos. Nije sada vrijeme da pričam na tu temu, možda ću nekada progovoriti, ali sada bi to bilo neumjesno - zaključio je Robert.

Pokojni Šaulić je prvi put progovorio o izvanbračnom sinu pre četiri godine, kada je priznao da on nije dijete koje je nastalo iz ljubavi.

- Napravio sam ga u mladosti, on nije dijete iz ljubavi. Iskreno, nikada nisam ni napravio test očinstva da dokažem je li on zaista moj sin. Ipak, plaćao sam mu alimentaciju do 18. godine, ali ga ne viđam - rekao je svojedobno Šaban.

Foto: Instagram

Podsjetimo, obitelj, prijatelji i brojni obožavatelji okupili su se na Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu kako bi se oprostili od legende narodne glazbe Šabana Šaulića. Pjevač je sahranjen uz pjesmu 'Ne plači dušo' koju je posvetio svojoj supruzi još davne 1984. godine. Počivat će pokraj srpskog glumca Nebojše Glogovca koji je preminuo lani u veljači. Na pogrebu su svi bili pod kišobranima jer je u Beogradu od jutra padala kiša.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Prije pogreba, u 11:00 sati je u Skupštini grada Beograda bila komemoracija za Šabana, a sala je bila premala kako bi svi koji su htjeli mogli prisustvovati posljednjem ispraćaju pjevača.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Voljeni tata, ne postoje riječi kojima može da se opiše naša bol... Hvala za ljubav, bezbrižan život. Hvala za sreću u duši i srcu. Zauvijek tvoji Mihajlo, Sanela i Ilda - napisala su u osmrtnici ožalošćena djeca preminulog pjevača, sin Mihajlo i kćeri Sanela i Ilda.