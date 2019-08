Šabanov izvanbračni sin traži nasljedstvo: Sestra želi novac

Robert Šaulić (47), izvanbračni sin tragično preminulog 'kralja narodne glazbe' Šabana Šaulića angažirao je odvjetnika i podnio zahtjev sudu s namjerom da i on sudjeluje u raspravi kao ravnopravni nasljednik pokojnog pjevača, piše Kurir.

Foto: DAMIR DERVIŠAGIĆ/KURIR

Ne zna se što će Robert točno tražiti u nasljedstvu, ali se pretpostavlja da će zahtijevati podjelu novčane ostavštine. Odluku je donio na nagovor sestre.

- Roberta volim, on je sin mog pokojnog brata, ali nema moju podršku o tome što radi. Pouzdano znam da ovo nije njegova ideja, nego ga je njegova sestra po majci nagovorila da traži nasljedstvo. Nije mi jasno zašto je pristao na to, a pričao je da ništa neće tražiti. Što može dobiti? Neću ga podržati u tome. Neću dozvoliti da Robertova sestra i obitelj otmu ono što pripada mojoj djeci - ispričao je Hasan Dudić (62), bratić Šabana Šaulića.

Foto: Privatni albumI

Također, Hasan je dodao i kako je jako razočaran u izvanbračnog sina preminulog bratića.

- Nije ispoštovao to što smo pričali, ne želim reći da mi je lagao, ali je tako. Robert uopće ne živi u svojoj kući, onoj koju su mu napravili Šaban i Goca, već kod nekog slijepog čovjeka. U njegovoj kući je sestra, ona mu ne dopušta da živi tamo i želim da se to zna. Ta žena sada preko Roberta želi doći do Šabanovog novca. Ako Robert zaista nema od čega živjeti, mogao je mene pitati za pomoć. Ružno je od njega da tako postupa - kaže Hasan.

Foto: Privatni albumI

Nakon Šabanove smrti pojavila su se šuškanja da je Robert ostao bez novaca i to zato što je lijen. Ipak, njegovi susjedi ga hvale i odbijaju takve tvrdnje. Počeli su i sakupljati novac kako bi mu pomogli da živi dostojanstveno. Njegov najbliži susjed kaže kako Robert često čuva stare i bolesne ljude, koji mu zauzvrat daju novac kako bi se mogao prehraniti i preživjeti.

- On je ljudina! Nisam čuo lošu riječ o njemu. Znam da je imao jednu ljubav, ali su prekinuli - rekao je Robertov susjed.

Foto: Privatni albumI

Šaban je Roberta dobio prije nego što je upoznao suprugu s kojom je u braku proveo 43 godine, a u javnosti nije često govorio o najstarijem sinu.

- Napravio sam ga u mladosti, on nije rođen iz ljubavi. Plaćao sam alimentaciju do 18. godine, sada ga ne viđam - rekao je Šaban prije nekoliko godina.