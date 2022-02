Sutra, 17. veljače, obilježit će se treća godišnjica smrti srpskog pjevača Šabana Šaulića. Tim povodom će se njegovi najbliži okupiti na Novom groblju u Beogradu, a njegov se prijatelj i suradnik Emir Habibović za Kurir prisjetio druženja s pokojnim glazbenikom.

- Mnogo intimnih stvari smo znali jedan o drugom, to nikada ne bih rekao. Imao sam privilegiju da uopće budem pored njega. Dosta toga sam naučio, najprije kako da se ponašam s ljudima, dosta savjeta mi je dao o pjevanju. Mnogo sam griješio dok ga nisam upoznao - rekao je Emir.

Otkrio je i da je Šaban, kada su se posljednji susreli, predviđao da će mu se nešto loše dogoditi, te je tražio prijatelje da mu pjevaju tužne pjesme.

- On je predosjećao da će se to dogoditi, vjerujte mi, lupao je o stol i jednom je rekao: 'Zapamtite da ćete me na putu naći'. Jednostavno nije volio da ide dalje od Beograda raditi i eto, vidite, nažalost, što se dogodilo - rekao je pjevač, koji je Šabana, kako kaže, smatrao drugim ocem.

Također, dodao je i je Šaban bio jako vezan uz suprugu Gordanu, iako su oko njega zbog posla često bile prisutne žene.

- Jedina istina je da je Gocu jedino volio i poštovao. Oni su bili kao jedna duša, to vam garantiram - zaključio je Emir.