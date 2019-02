'Šabanu je 15 tisuća eura bilo u jakni, a sad novca više nema'

Kum Slobodan Boban Stojadinović bio je sa Šabanom Šaulićem u automobilu za vrijeme stravične prometne nesreće u kojoj je legendarni pjevač preminuo. Za srpski Blic, kum je otkrio kako je Šaban kod sebe imao novac zarađen na tri nastupa.

U automobilu s kojim su Mirsad Kerić, Šaban i Stojadinović doživjeli prometnu nesreću, navodno je ukradeno 15 tisuća eura, odnosno oko 110 tisuća kuna.

- Jedan njegov nastup košta puno, ne moram reći koliko, ali možete pretpostaviti. Svjedok sam da za zadnja tri nastupa gdje smo bili zaradili smo preko 20 tisuća eura. Neka je potrošio nešto u posljednjih sedam dana, ali kod sebe je imao oko 15 tisuća, to je sigurno. Meni je dao nešto novca jer sam kupovao neke stvari. Pitao sam ga zašto nosi toliko novca, a on je rekao 'volim ga imati kod sebe' - ispričao je Slobodan.

- Nosio je u jakni. Nisam mu zamjerio to jer je uvijek kod sebe imao. Pazite, ne znam točno je li ukradeno, vjerujte mi da nemam pojma. Ne mogu da vjerujem zato što je sve bilo rastureno i stvari su bile po putu. Novac je držao kod sebe i nije mu mogao nigdje ispasti budući da je bio u jakni. Na primjer, ja sam imao torbicu koju sam držao kod sebe, to je bilo meni na vratu. Sve mi je bilo isječeno kako bi me izveli van iz automobila. Našao sam torbicu, ali nije bilo putovnice i osiguravajuće kartice. Imao sam nešto sitno novca, on je imao puno novca, ali ne znam što je sada s tim - zaključio je Stojadinović.

Inače, nedavno su procurile informacije kako Gordana, supruga pokojnog pjevača, mora vratiti 235 tisuća eura dugova za gaže koje su zakazane do kraja godine. Ipak, kum tvrdi kako su to dezinformacije.

- Taj iznos je nemoguć. Možda su bila dogovorena tri nastupa. Ljudi svašta govore. Bio sam upućen u svaki nastup i cijenu, kao i Goca. Trebali smo se dogovoriti s jednim našim prijateljem iz Švicarske da potpišemo ugovor na tri godine. Tu je cijena bila mnogo veća, ali je Šaban rekao da se ne želi vezati na toliko, da je boležljiv i želi se odmoriti. To je bilo prije mjesec dana - rekao je Slobodan.

