Sabrina Carpenter: Muškarci su kaos, ali bez njih nema ni hita

Pjevačica Sabrina Carpenter ovih je dana bez dlake na jeziku govorila o muškarcima. U razgovoru za Vogue Italia priznala je da su joj oni često inspiracija, i na dobar i na loš način.

- Zabavna su vrsta za promatranje, i na pozitivan i na negativan način - rekla je pjevačica i dodala da su je jedni činili sretnom i posebnom, a drugi samo zbunjivali, pa čak i ismijavali.

Umjesto gorčine, Sabrina bira humor.

- U životu morate biti sposobni olako shvatiti trenutke koji vas čine nelagodnima, barem ja na to tako gledam. Cijeli sam život mislila da je to zapravo smisao humora. Humor me, osim što me doslovno spasio, naučio kako se zaštititi i pripremiti za budućnost - objasnila je.

Foto: Kylie Cooper

I pritom ne gubi optimizam.

- Kad moja prijateljica objavi da čeka sina, iskreno se razveselim jer znam da će biti pravilno odgojen. Ispravite me ako griješim, imam tek 26 godina, ali čini mi se da smo ih uvijek nekako morale trenirati. Nažalost, to je priča stara koliko i vrijeme - dodala je kroz šalu.

Svoja ljubavna iskustva često pretoči u stihove. Nakon prekida s glumcem Barryjem Keoghanom, obožavatelji su odmah povezali njegove tragove u pjesmama 'Manchild' i 'Bed Chem'.

- Osjećam se prilično transparentno ulazeći u bilo koju svoju vezu, da pišem pjesme. Većinu puta su bili prilično polaskani kada dobiju pjesmu o sebi, dobru ili lošu. Mislim da su samo uzbuđeni što su spomenuti - objasnila je ranije ovog mjeseca na CBS Mornings.

Foto: Instagram

Dodala je kako vjeruje da će time 'privući točno onoga koga treba privući'. I dok obožavatelji obožavaju njezinu iskrenost, kritike nikad ne izostaju. Producent Pete Waterman njezine je nastupe prozvao 'uvredljivima', ali Sabrina mu je odbrusila u svom stilu: 'Ako ne možete podnijeti djevojku koja je sigurna u svoju seksualnost, onda nemojte dolaziti na moje koncerte.' Podsjetila je i da su kroz iste priče prolazile Rihanna, Britney Spears i Madonna.

Foto: Instagram