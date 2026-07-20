Obavijesti

Show

Komentari 1
VELIKI KINO HIT

Sada hvale 'Odiseju', a prije su ju kritizirali! Evo što je 'ljutilo' gledatelje u Nolanovom filmu

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Sada hvale 'Odiseju', a prije su ju kritizirali! Evo što je 'ljutilo' gledatelje u Nolanovom filmu
8
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Središnji prijepor odnosi se na glumačku postavu, koja je izazvala optužbe za nepoštivanje izvornika i ustupke takozvanoj "woke" kulturi

Admiral

Najnoviji film Christophera Nolana, dugoočekivana adaptacija Homerove "Odiseje", podigao je oluju i prije dolaska u kina. Od odabira glumaca do povijesnih (ne)točnosti, niz redateljskih odluka potaknuo je žestoke rasprave koje su epsku priču pretvorile u bojno polje suvremenih kulturnih ratova.

Ipak, nakon premijere - kritike su ipak pozitivne. Film je dočekan hvalospjevima i trenutno drži impresivnu ocjenu od 95% na Rotten Tomatoes, što ga čini jednim od najbolje ocijenjenih Nolanovih ostvarenja. Ovaj oštar kontrast između predviđanja propasti i stvarnog uspjeha čini analizu prijepora koji su prethodili premijeri još zanimljivijom. Što je točno izazvalo toliku buru u javnosti?

THE_ODYSSEY-FILM-LMK110-26
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Mnogi su kritizirali postavu

Središnji prijepor odnosi se na glumačku postavu, koja je izazvala optužbe za nepoštivanje izvornika i ustupke takozvanoj "woke" kulturi.

Veliku buru izazvao je odabir Lupite Nyong'o, Oscarom nagrađene kenijsko-meksičke glumice, za ulogu Helene Trojanske. Kritičari, među kojima su najglasniji bili konzervativni komentator Matt Walsh i poduzetnik Elon Musk, tvrde da njezin odabir proturječi Homerovom opisu Helene. Sama glumica odbacila je kritike.

76th Annual Tony Awards in New York City
Foto: AMR ALFIKY/REUTERS (ILUSTRACIJA)

​- Ovo je mitološka priča - izjavila je za magazin Elle, naglašavajući kako je glumačka postava "reprezentativna za svijet".

Uz to, mnogi su zamjerili gotovo potpuni izostanak grčkih glumaca u glavnim ulogama, što je ponovno otvorilo pitanje holivudskog zanemarivanja autentičnosti u pričama koje su temelj zapadne civilizacije.

od crnog pijeska do otvorenog mora Kako je nastala Odiseja? RTL večeras donosi pogled na epski spektakl Christophera Nolana
Kako je nastala Odiseja? RTL večeras donosi pogled na epski spektakl Christophera Nolana

Sličnu je buru izazvala i višemjesečna glasina da će transrodni glumac Elliot Page glumiti Ahileja. Iako se kasnije otkrilo da Page tumači sporednu, ali važnu ulogu Sinona, grčkog vojnika ključnog za prevaru s trojanskim konjem, desničarski komentatori već su oštro osudili takvu mogućnost, dovodeći u pitanje Pageovu sposobnost da utjelovi "najvećeg ratnika u povijesti".

Premiere for the television series "The Umbrella Academy", in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Kritike nisu zaobišle ni vizualne i jezične elemente filma koji odstupaju od povijesne točnosti.

Vikinški brodovi i Batmanov oklop

Tako je u foršpanu viđen vikinški brod, koji se pojavljuje tek dva milenija nakon vremenskog okvira radnje. Nolan je objasnio da je koristio modernu repliku zbog inzistiranja na praktičnim efektima. Slične reakcije izazvao je i crni oklop Agamemnona (Benny Safdie), koji je mnoge podsjetio na kostim Batmana. Redatelj je objasnio da se takav izgled mogao postići tehnikom crnjenja bronce.

PROMO Odiseja s posebnom projekcijom u najljepšem kinu
Odiseja s posebnom projekcijom u najljepšem kinu

Negodovanje je izazvao i dijalog. Upotreba modernih kolokvijalizama, poput riječi "tata" (dad) koju Telemah (Tom Holland) koristi za Odiseja, mnoge je naljutila. Nolan je takav pristup branio željom da jezik publici prenese "emocionalno, a ne intelektualno značenje".

THE_ODYSSEY-FILM-LMK110-26
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Sam Nolan je lavinu kritika prije premijere nazvao "nevažnom".

​- Ovi razgovori koji se događaju prije nego što ljudi vide film uvijek su nevažni, jer nitko tko u njima sudjeluje još ne zna što film zapravo jest - izjavio je, povlačeći paralelu s kritikama koje je doživio tijekom rada na trilogiji o Batmanu.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija
NOSI I VIP NARUKVICU

FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija

Bivša predsjednica otkrila nam je u čemu će pratiti veliko finale Svjetskog prvenstva, ali i tko je njen 'favorit'. Nosi elegantnu haljinu, ali i zanimljive cipele
FOTO Mama Renata u pripijenoj haljini istaknula bujne obline! Pokazala je gola leđa i tangice
POPUT SIRENE

FOTO Mama Renata u pripijenoj haljini istaknula bujne obline! Pokazala je gola leđa i tangice

Renata Lovrinčević Buljan pohvalila se seksi figurom u haljini koja je u prvi plan 'bacila' njene obline. Mnogi su joj pisali komplimente te da je prirodna ljepotica
FOTO Wow, koje obline! Sydney Sweeney pozirala u grudnjaku pa pokazala guzu u tangicama
OTKRILA SVE

FOTO Wow, koje obline! Sydney Sweeney pozirala u grudnjaku pa pokazala guzu u tangicama

Lijepa glumica i poduzetnica objavila je na društvenim mrežama snimku na kojoj promovira svoju liniju donjeg rublja. Zaplesala je i okretala se u tangicama te grudnjaku pa oduševila sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026