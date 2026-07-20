Sada hvale 'Odiseju', a prije su ju kritizirali! Evo što je 'ljutilo' gledatelje u Nolanovom filmu

Najnoviji film Christophera Nolana, dugoočekivana adaptacija Homerove "Odiseje", podigao je oluju i prije dolaska u kina. Od odabira glumaca do povijesnih (ne)točnosti, niz redateljskih odluka potaknuo je žestoke rasprave koje su epsku priču pretvorile u bojno polje suvremenih kulturnih ratova.

Ipak, nakon premijere - kritike su ipak pozitivne. Film je dočekan hvalospjevima i trenutno drži impresivnu ocjenu od 95% na Rotten Tomatoes, što ga čini jednim od najbolje ocijenjenih Nolanovih ostvarenja. Ovaj oštar kontrast između predviđanja propasti i stvarnog uspjeha čini analizu prijepora koji su prethodili premijeri još zanimljivijom. Što je točno izazvalo toliku buru u javnosti?

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Mnogi su kritizirali postavu

Središnji prijepor odnosi se na glumačku postavu, koja je izazvala optužbe za nepoštivanje izvornika i ustupke takozvanoj "woke" kulturi.

Veliku buru izazvao je odabir Lupite Nyong'o, Oscarom nagrađene kenijsko-meksičke glumice, za ulogu Helene Trojanske. Kritičari, među kojima su najglasniji bili konzervativni komentator Matt Walsh i poduzetnik Elon Musk, tvrde da njezin odabir proturječi Homerovom opisu Helene. Sama glumica odbacila je kritike.

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​- Ovo je mitološka priča - izjavila je za magazin Elle, naglašavajući kako je glumačka postava "reprezentativna za svijet".

Uz to, mnogi su zamjerili gotovo potpuni izostanak grčkih glumaca u glavnim ulogama, što je ponovno otvorilo pitanje holivudskog zanemarivanja autentičnosti u pričama koje su temelj zapadne civilizacije.

Sličnu je buru izazvala i višemjesečna glasina da će transrodni glumac Elliot Page glumiti Ahileja. Iako se kasnije otkrilo da Page tumači sporednu, ali važnu ulogu Sinona, grčkog vojnika ključnog za prevaru s trojanskim konjem, desničarski komentatori već su oštro osudili takvu mogućnost, dovodeći u pitanje Pageovu sposobnost da utjelovi "najvećeg ratnika u povijesti".

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Kritike nisu zaobišle ni vizualne i jezične elemente filma koji odstupaju od povijesne točnosti.

Vikinški brodovi i Batmanov oklop

Tako je u foršpanu viđen vikinški brod, koji se pojavljuje tek dva milenija nakon vremenskog okvira radnje. Nolan je objasnio da je koristio modernu repliku zbog inzistiranja na praktičnim efektima. Slične reakcije izazvao je i crni oklop Agamemnona (Benny Safdie), koji je mnoge podsjetio na kostim Batmana. Redatelj je objasnio da se takav izgled mogao postići tehnikom crnjenja bronce.

Negodovanje je izazvao i dijalog. Upotreba modernih kolokvijalizama, poput riječi "tata" (dad) koju Telemah (Tom Holland) koristi za Odiseja, mnoge je naljutila. Nolan je takav pristup branio željom da jezik publici prenese "emocionalno, a ne intelektualno značenje".

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Sam Nolan je lavinu kritika prije premijere nazvao "nevažnom".

​- Ovi razgovori koji se događaju prije nego što ljudi vide film uvijek su nevažni, jer nitko tko u njima sudjeluje još ne zna što film zapravo jest - izjavio je, povlačeći paralelu s kritikama koje je doživio tijekom rada na trilogiji o Batmanu.

*uz korištenje AI-ja