Sajam knjige u Puli počinje 5. prosinca, bit će i prijenos uživo

Okosnica ovogodišnjeg programa bit će pjesništvo te program pod nazivom 'Nova lica Pule', a nezaobilazan je i tradicionalni 'Doručak s autorom' kojeg će voditi kulturolog i pisac Aljoša Pužar u Galeriji Cvajner

<p>Sa(n)jam knjige u Istri bit će u Puli od 5. do 13. prosinca pod sloganom 'Sajam je u Srcima'. Središnje mjesto okupljanja ljubitelja književnosti te prostor razgovora i predstavljanja autora bit će galerija Sveta Srca, a Sajam će se protezati na otvorenom duž<br/> De Villeovog uspona koji se pretvara u ulicu knjiga, pisaca i izvođača. Sajam se vraća u starogradsku jezgru Pule, animirajući grad na potezu od Kaštela sve do obale. Usponom, kao i okolnim ulicama i trgovima, odzvanjat će vrhunski stihovi u glumačkim interpretacijama, bit će otvorena ordinacija terapije poezijom, a sajamski štandovi, simpatični Faustusi autora Hrvoja Đukeza (Petikat) uzduž uspona posjetiteljima će ponuditi najbolje knjige hrvatskih izdavača.</p><p>- Ova godina koja je pred nas stavila niz nepoznanica, okrenula sve na glavu, učinila nam se idealnom za potpuni odmak od ustaljenih formi, za jedan prevratnički iskorak koji nas idejno vraća i na same početke Sajma, kada smo svake godine oblikovali nove modele predstavljanja knjiga, nanovo otkrivali grad skvotirajući zaboravljene prostore, ulazili u rizike koje je struka smatrala nepotrebnim, a publika s oduševljenjem prihvaćala. Za koncept razgranatog festivala u koji se uključuju i ulice i trgovi grada idealna je povijesna jezgra Pule, koja pruža ne samo literarnu scenografiju za knjiška događanja već i mogućnost da, uz sve mjere i ograničenja, napravimo 'živi festival' koji nije rizičan za posjetitelje - riječi su kojima je direktorica Sa(n)jam knjige u Istri <strong>Magdalena Vodopija </strong>najavila 26. izdanje dodajući da ovaj koncept Sajma ne bi mogli izvesti bez velike pomoći i solidarnosti Arheološkog muzeja Istre, Galerije Cvajner, Kina Valli, Srpskog kulturnog centra, Jadranke Vukmirović i Suzane Dedić s De Villeovog uspona, Gradske galerije Pula i mnogih drugih.</p><p>Okosnica ovogodišnjeg programa bit će pjesništvo te program pod nazivom 'Nova lica Pule', a nezaobilazan je i tradicionalni 'Doručak s autorom' kojeg će voditi kulturolog i pisac <strong>Aljoša Pužar </strong>u Galeriji Cvajner. </p><p>- Poezija je pitanje srca, davni je slogan Mauricija Ferlina koji smo koristili na Sajmu. Mislim da to srce, koje nam se nametnulo prije svega zbog središnjeg prostora Sajma Muzejsko – galerijskog prostora Sveta Srca itekako ove godine treba utjehu. Uvjereni smo da ćemo upravo poezijom otvoriti onu osjećajnost kod publike koja joj je u ovim vremenima potrebna. Uz to, ne pamti se godina s toliko novih poetskih glasova, toliko sjajnih knjiga poezije. Poezija je ove godine zaživjela na literarnoj sceni Hrvatske kao ni jedan književni žanr - ističe Vodopija.</p><p>Uvertira u sajamska događanja bit će objava 15 naslova nominiranih za književnu nagradu 'Libar za vajk' sredinom studenoga. 'Libar za vajk' dodjeljuje se od 2014. godine, a riječ je o nagradi za knjigu koja će, po mišljenju troje vrsnih hrvatskih knjižara i čitalačke publike Sajma, generacijama ostati u obiteljskim knjižnicama, čuvana – zbog svoje svevremene vrijednosti – za vajk, zanavijek, zauvijek. O izboru 15 naslova ove godine odlučuju <strong>Dražen Dabić</strong>, dugogodišnji knjižarski mag poznat po velikim pomacima u hrvatskom knjižarstvu koji danas vodi knjižaru Bibliofil, <strong>Kata Njavro</strong>, legendarna knjižarka iz Bogovićeve, prije kratkog vremena otišla u penziju, te <strong>Vlatka Balinčić</strong>, dugogodišnja knjižarka iz poznatih zagrebačkih knjižara, danas voditeljica prodaje Sa(n)jam knjige u Istri. </p><p>Za one koji neće moći navratiti na 26. Sa(n)jam knjige u Istri, bit će dostupan radijski i video prijenos uživo sa Sajma. Književnici, urednici, izdavači, knjižari i drugi sudionici programa u razgovoru s urednicom i voditeljicom <strong>Nevenom Trgovčić</strong> predstavljat će svoj<br/> rad, a njihovi razgovori će se emitirati u eteru pulskog radija Maestral svakog dana od 10 do 14 sati te od 17 do 21 sat. Bogat radijski program začinjen glazbenim izborom <strong>Igora Dražića</strong> bit će dostupan i putem interneta u cijelom svijetu. Video prijenose tijekom sajma, kao i sve najave koje prethode zimskoj knjiškoj fešti u Puli redovno će biti ažurirane na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu Sa(n)jam knjige u Istri. Generalni pokrovitelj Sa(n)jam knjige u Istri je Zagrebačka banka, pokrovitelji su Grad Pula, Istarska županija i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a glavni sponzor je Arena Hospitality Group.</p>