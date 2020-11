Šale ne prestaju: Zašto je Trump narančast? Melaniji 'drpi' puder

Je li riječ o nekom sredstvu za samotamnjenje, velikoj količini pogrešne nijanse pudera ili pak nečem trećem i dalje nije poznato, no postoji više više teorija...

<p><strong>Donald Trump </strong>(74) ovih dana definitivno nema razloga za slavlje. Osim što ga je <strong>Joe Biden</strong> (77) 'pomeo' na predsjedničkim izborima, šuška se kako njegova supruga <strong>Melania </strong>(50) broji minute do trenutka kada će izaći iz Bijele kuće i razvesti se, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8925347/Melania-Trump-counting-minutes-divorce-Donald-leaves-White-House.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No jednu stvar, čini se, Trump neće još dugo izgubiti, a to je narančasto lice koje je više puta bilo predmet rasprave brojnih medija, ali i korisnika na društvenim mrežama.</p><p>Je li riječ o nekom sredstvu za samotamnjenje, velikoj količini pogrešne nijanse pudera ili pak nečem trećem i dalje nije poznato, no postoji više više teorija. Jedna od njih je da koristi solarij, što je bivša zaposlenica<strong> Omarosa Manigault</strong> (46) ustvrdila u svojoj knjizi. </p><p>S druge strane, šminker <strong>Jason Kelly</strong> dotaknuo se Trumpove šminke za vrijeme republikanske konvencije 2016. i smatra da se radi o šminki kako bi osoba izgledala preplanulo.</p><p>- Oko crte gdje počinje kosa vidi se kraj oksidiranog bronzera, nanesenog kao u vrtiću - rekao je.</p><p>Švicarski brend Bronx Colors tvrdi za svoj boosting hydrating concealer da ima narančastu boju. <strong>Isabel von Kanel</strong>, izvršna direktorica brenda, rekla je da ne zna koristi li Trump ovaj korektor, ali kaže kako bi ga upozorila da ga koristi pogrešno.</p><p>Radi se o tome da se narančasta boja uopće ne bi smjela vidjeti. Jedno je sigurno - Trumpovo lice se ponovno našlo u središtu pozornosti pa je internet prepun urnebesnih komentara.</p><p>- Mora da je Melaniji 'drpio' puder pa mu je zato lice narančasto - šale se korisnici.</p>