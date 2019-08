Šalinović: 'Tražili su da nosim prozirne tange i budem gola...'

Glamur, revije najpoznatijih svjetskih trendova, druženje sa svjetskim zvijezdama uz čašu šampanjca i najfinijeg kavijara... San je to mnogih djevojaka kad krenu u svijet modelinga. No do tog statusa je dalek i dug put. Osim odgovarajućih fizičkih predispozicija, moraju paziti na prehranu i vježbati, uči ih se pravilno hodati i držati, moraju biti njegovane... I na tom putu imati puno sreće. Ne samo kako bi uspjele, nego i kako bi izbjegle mnoge zamke koje se nalaze na putu do uspjeha. Mnoge su odustale jer nisu htjele pristati na nemoralne ponude.

Makarski top model Kristina Šalinović (29) bila je na listi top 30 najtraženijih modela svijeta, snimila je desetak editoriala i naslovnicu za Vogue, surađivala s Karlom Lagerfeldom, Marcom Jacobsom, Jean Paul Gaultierom... No nestala je s modne scene preko noći. Danas živi i radi na relaciji Milano-Rim. Radi kao kolorista u Milanu te kao tehničar za frizersku tvrtku Artego.

Prethodno je imala frizerski salon u Zagrebu jer je završila trogodišnju školu za frizere te tečajeve za kozmetičarku i vizažisticu. Kako je rekla, nije htjela više biti dio modnog svijeta.

- Jedan od razloga zašto sam napustila karijeru jest i incident koji se dogodio jer nisam htjela odustati od svojih principa. Nakon toga pronio se u New Yorku glas da je sa mnom teško raditi, a nitko nije pitao za moju stranu. Završila sam na jednom snimanju gdje je atmosfera bila kao u softpornu. Djevojke su se šetale gole ili u toplesu, a meni su nakon šminke dali da odjenem prozirne tange i štikle. Ja sam to odbila - rekla je Šalinović. Na to su joj rekli kako to “nije problem”, no nakon deset minuta na telefonu je imala dvadesetak propuštenih poziva agentice koja je uskoro došla i optužila Šalinović da je napravila veliku scenu.

- Nikakvu scenu nisam napravila. Ja sam vlasnik svojega tijela i biram što ću raditi. Svaki put kad bih kasnije na nekom kastingu vidjela tog stilista ili fotografa, krenula su šuškanja kako sam teška i kako je sa mnom nemoguće raditi – ispričala je Šalinović koja nije htjela nastaviti karijeru s takvim ljudima i u takvoj industriji.

Foto: Gil-Gonzalez Alain/ABACA/PIXSELL Više su me bez pitanja za grudi i stražnjicu hvatale žene jer je kružio mit da sam lezbijka, otkriva nam Kristina Šalinović. Na jednom partyju upoznala je moćnog direktora jednog magazina, koji joj je ponudio “pomoć oko karijere modela u zamjenu za večeru u sobi i još neke stvari”.

- Bilo je odmah jasno o čemu govori - rekla je Šalinović, kojoj je najvažnije što je zadržala dostojanstvo i što će mlade djevojke koje ju prate, kao i svoju buduću djecu, jednog dana moći bez srama pogledati u oči. Sretna je što ima dosta djevojaka koje su slijedile njen primjer i ostale su “svoje”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ja sam stala iza sebe i svojih uvjerenja, a mnoge popuste i zažale, jer jednom kad se zna što si sve spreman raditi, taj biljeg te slijedi zauvijek - rekla je sad već bivša manekenka.

Do 18. godine nije čak htjela ni skinuti se u kupaći kostim na plaži jer se sramila svog tijela. Kupala se u majicama i muškim bermudama. Jednom je izgubila posao jer su joj rekli da ima čudan palac, iako je nekoliko tjedana prije izašla na naslovnici cijenjenog talijanskog magazina za nakit i tada, očito, nije imala “čudan palac”. Čak su joj znali reći da ima preveliku guzu i da mora smršavjeti. Jedna je od rijetkih manekenki bez dlake na jeziku koja je otvoreno rekla i koliko je zarađivala.

- Nekad su modeli za reviju dobivali od pet do deset tisuća eura. U ‘moje vrijeme’ ta je cifra bila od tri do pet tisuća, a danas se cijene po reviji vrte od 500 do najviše 1500 eura – rekla je Kristina. Nikad nije niti pomislila da će se jednog dana baviti manekenstvom u čiji je svijet krenula relativno kasno, s 19 godina. Štikle je prvi put obukla dan prije modne revije Cro-a-Porter, i to sestrine jer svoje nije imala.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Doslovno sam se učila hodati u njima - dodala je. Istaknula je kako je najponosnija na naslovnicu u talijanskom Vogueu. Najteži editorijal bilo joj je snimanje za ukrajinski Vogue. Snimala je na temperaturi od -15 stupnjeva, puhala je bura, a pratile su je i razne padaline. Kristina je jedna od rijetkih hrvatskih manekenki koja je osim o nemoralnim ponudama u svijetu modelinga progovorila i o bullyingu zbog izgleda.

- Iz malog mjesta Vrgorca preselila sam se s obitelji u Makarsku. Bila sam nova učenica 5. razreda osnovne škole sa ‘sela’. Bilo je tu svakakvih pogrdnih imena, od ‘krumpirka’ do Anoreksična. Znam da je boljelo i da sam radi svih tih nadimaka dobila komplekse - rekla je Kristina koja je priznala da dan danas zbog toga ima ožiljke, no s vremenom je izgradila karakter i naučila se nositi s time.

- U takvim situacijama, kad si verbalno zlostavljan, bitno je ne biti sam i pokušati prebroditi sve to s nekim bliskim. Iako imam predivnu obitelj, bilo me je strah i sram to s nekim podijeliti… No jednom kad sam im rekla, bilo mi je puno lakše nositi se s tim, i zato mi nije problem pričati o tome. Jer se mi nemamo čega sramiti - rekla je Šalinović i nastavila:

- Moramo se ponositi sa svojim vrlinama i manama. Takvi smo kakvi smo. Nije bitno hoće li će te drugi prihvatiti i voljeti, najbitnije je da voliš sam sebe.

Kristina danas ima nekoliko tetovaža i piercinge i priznaje da je i zbog toga imala krive poglede.

- Inače nisam model klasične ljepote koji može raditi sve poslove, tako da ne spadam u kategoriju standardne ljepotice/modela. No, imam više pohvala na tetovaže nego problema radi njih – rekla je bivša manekenka.