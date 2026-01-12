Samanta iz Života na vagi o novom partneru: 'Ne puštamo se, ovaj put je morao biti težak'

Bivša kandidatkinja 8. sezone 'Života na vagi', Samanta, prolazi kroz veliku životnu prekretnicu. Nedavno je otkrila da prolazi kroz razvod, a pronašla je i sreću s novim partnerom Ivicom. Ovih dana podijelila je fotografiju iz Opatije uz opis u kojem je pisala o turbulentnom razdoblju koje je iza njih.

- Jer slučajnosti nisu slučajne. Prošli smo kroz šutnje koje su boljele, kroz poglede koji su sudili, kroz riječi koje su ranjavale i koji su pokušali biti jači od istine. Stajali smo svaki na svojoj strani, s ranama, strahovima i sumnjama, ali s istim osjećajem koji nikada nije nestao - započela je objavu.

- Kad me poljubiš u čelo, u tom dodiru je sva borba, čekanje, suze i pobjeda... Ovo nije slučajnost. Ovo je put koji je morao biti težak da bi bio stvaran. I zato se više nikada ne puštamo. Jer ono što je preživjelo sva osuđivanja, lomove i vrijeme ne dolazi da bi nestalo, nego da bi trajalo - napisala je te označila svog partnera i poručila mu: 'Volim te'.

Samanta je ranije otkrila za RTL da je u procesu razvoda od supruga s kojim ima i dijete.

- U procesu smo razvoda, sporazumno je. Bili smo zajedno 14 godina, od toga pet u braku. On je meni bio prvi dečko, ja njemu prva djevojka. Više se jednostavno ne slažemo - istaknula je te dodala kako do razvoda nije došlo 'preko noći', već se 'tihi razlaz' odvijao već neko vrijeme.

- U tom braku nisam bila sretna. Teško mi je sve to palo, baš jako teško. To treba prebroditi - rekla je Samanta i navela da joj je veliku podršku pružila psihologica iz 'Života na vagi', Anamarija Lušić.