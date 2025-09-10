Samo dva dana dijele nas od tehno ludila! DJ Aoki i Scooter stižu na Fair Fest u Zagreb...

Obavijesti

u ponudi je 1+1 ulaznica gratis

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PROMO

Festival otvara u petak, 12. rujna, američki DJ i producent Steve Aoki, jedan od najtraženijih izvođača na svjetskoj glazbenoj sceni, poznat po energičnim nastupima i neobičnim interakcijama s publikom

Zagreb postaje partijanerski epicentar, i to od ovog petka. Dugo iščekivani Fair Fest donosi pregršt glazbenih uzbuđenja i nastupe svjetski poznatih izvođača.

Festival otvara u petak, 12. rujna, američki DJ i producent Steve Aoki, jedan od najtraženijih izvođača na svjetskoj glazbenoj sceni, poznat po energičnim nastupima i neobičnim interakcijama s publikom, uključujući popularni "cake face" performans. Aoki godišnje održi i do 300 nastupa, a do sada je surađivao s mnogim velikim imenima poput Linkin Parka, BTS-a, Louis Tomlinsona i Afrojacka. Čak ni Maja Šuput nije propustila druženje s Aokijem ovog ljeta.

Foto: Instagram

Upoznali su se sasvim spontano — na ATP turniru u Umagu, večer prije njezinoga koncerta u sklopu Umag Music Nightsa. Maja Šuput se, kako kaže, nada da će ga sad ona uspjeti iznenaditi na njegovom terenu, baš kao što je on iznenadio nju u Umagu.

Uz Aokija, prve večeri nastupaju domaće i regionalne snage: DJ Vedran Car, dugogodišnji radijski voditelj i poznato ime domaće klupske scene, zatim hrvatsko-slovenski elektronički duo Vanillaz, koji već godinama nastupa i na međunarodnim pozornicama, te DJ Kosta Radman, iskusni izvođač prepoznatljiv po modernom zvuku i nastupima u vodećim klubovima regije.

Drugi dan festivala, subota, 13. rujna, rezerviran je za nastupe DJ Kneže, poznatog po raznovrsnim setovima i nepredvidivom glazbenom izboru, te DJ Krnye, koji iza sebe ima više od 40 godina iskustva na sceni. Večer će dodatno zagrijati Indira Forze, nekadašnja pjevačica grupe Colonia, a svi znaju da, gdje je Indira, tulumari se najžešće.

Kao veliko finale festivala, na pozornicu stiže legendarni njemački sastav Scooter, čiji su hitovi poput "Hyper Hyper", "Nessaja", "The Logical Song (remix)" i "Maria (I Like It Loud)" obilježili generacije. Bend, koji djeluje još od 1993., poznat je po eksplozivnoj energiji i prepoznatljivom zvuku koji kombinira techno, rave i hard dance.

Do danas su prodali više od 30 milijuna albuma i singlova, a njihova glazba ima više od 2,5 milijardi streamova diljem svijeta. Za prvi dan festivala aktivna je i promotivna akcija – uz kupnju ulaznice druga je besplatna. 

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

