KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Samo na Sljemenu: ‘Oko jedne hiže’ mogla bi poslužiti kao reklama za priuštivo stanovanje

Piše Davor Lugarić,
Samo na Sljemenu: ‘Oko jedne hiže’ mogla bi poslužiti kao reklama za priuštivo stanovanje
Zagreb: Novinar Vojo Šiljak | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Sviram ti priču' bila je sjajna prošle nedjelje. Javila se gospođa, uznemirena jer su joj prekinuli neku kajkavsku popevku...

Admiral

Prošlog petka, 13. veljače, bio je Svjetski dan radija. Pomalo kao da smo izgubili značaj tog medija. Prije ovog tisućljeća bilo je normalno da obitelji ujutro, dok se spremaju za posao, školu, fakultet..., slušaju radio, informiraju se što se dogodilo, kakvo će biti vrijeme, koje su zanimljivosti, a bilo je zgodno čuti i kakvu dobru numeru. Ima ljudi koji i danas slušaju radio, pritom ne mislim na kafiće koji puštaju one nesnošljive radiopostaje, koje nepotrebno jinglovima, upadima voditelja i nekakvom zvučnom kulisom nabijaju tempo.

