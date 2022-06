Samo za PLUS+ korisnike: Osvoji ulaznice za koncert legendarnog Kissa

Svi znamo da osim najboljeg sadržaja uz PLUS+ dobivaš najbolje pogodnosti. Ovaj put vodimo na koncert u sklopu "End of the road" turneje legendarnog benda Kiss. Sve što treba je imati aktivan PLUS+ pristup i ispuniti prijavu niže. Najbolje i najkreativnije odgovore naš stručni žiri nagradit će s 5x2 ulaznice.