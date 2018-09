Samohrana majka dala otkaz zbog showa: 'Sve za zdravlje...'

Uvijek sam sebi bila na zadnjem mjestu i došlo je vrijeme da ozdravim od kila, kaže Filomena Roglić (31), samohrana majka djevojčice od 13 godina. Budući da se posvetila podizanju kćeri, kako kaže, zanemarila je sebe. Makaranka ima 145 kilograma, a priznaje da njezini problemi s težinom traju već nekoliko godina.

Foto: RTL

- Zanemarila sam sebe jer sam si uvijek na posljednjem mjestu. Posvetila sam se podizanju kćeri otkako je imala godinu dana, a potom i o majci koja je zbog bolesti godinama bila slabo pokretna i liječi se od shizofrenije. Ja sam se zato emocionalno tješila hranom - otkrila je Filomena kojoj je prije četiri godine rođak preminuo zbog bolesti uzrokovane debljinom.

- Tada sam samoj sebi obećala 'ozdraviti' od kila. Prijavom u show odlučila sam konačno tome stati na kraj, promijeniti se iz temelja i vratiti samopouzdanje - kaže Filomena dodajući kako ne želi da se njezina kći ikada posrami njezina izgleda. Priznaje da je zbog prijave u show riskirala sve što je mogla.

- Da bih sudjelovala u showu, riskirala sam apsolutno sve. Dala otkaz, povjerila dijete majci, uložila sve što imam da preokrenem i spasim svoj život. Moja je konačna odluka biti žena koja nikada više neće spustiti glavu pred nekim zbog svoje debljine - zaključila je.

Luka Smoljo (27) htio je nastaviti trenirati rukomet, ali je prestao zbog brige i kilograma. Zagrepčanin ima 151 kilogram i nije u vezi. Za prijavu u 'Život na vagi' motivirali su ga prijašnji kandidati i njihovi uspjesi. Za sebe kaže da je veseljak, uvijek spreman za rad koliko god on bio težak. Voli druženja s prijateljima i to ga usrećuje, a želio bi proputovati svijet i upoznati različite kulture.

Foto: RTL

Iako kaže da je jako zadovoljan svojim životom i podrškom koju ima od obitelji, volio bi smršavjeti kako bi bez problema mogao kupovati odjeću koja mu se sviđa te kako se ne bi morao brinuti o zdravlju. Kilogrami su mu se počeli nakupljati nakon što je u svim teškim i tužnim trenucima utjehu tražio u hrani. Ističe da su mu život i gomilanje kilograma obilježile svađe roditelja koje je često morao slušati, a koje su ga jako pogađale, pa kad god bi bio depresivan - posezao bi za hranom. U nekoliko je navrata izgubio veći broj kilograma, ali ih je brzo vratio. Smatra da bi bolje prošao u životu da je mršaviji, a dosad bi možda našao i svoju srodnu dušu te zasnovao obitelj.

Foto: Promo

- Uvijek mi je želja bila upoznati curu kojoj ću se sviđati takav kakav jesam - zaključio je Luka.

Marta Šolić (25) prijavila se u show kako bi skinula višak kilograma te da se jednog dana uda i osnuje malu obitelj.

- Želim promjenu, želim se osjećati kao sretna žena jer se najviše bojim da neću moći imati djecu i da nikad neću biti sretna osoba ako ne skinem kilograme - otkrila je Marta. Senjanki najveći problem predstavlja njezinih 161 kilogram zbog čega ne može postati policajka ili vojnikinja, što bi silno željela. Zbog prevelike težine, bivša rukometašica morala je prekinuti baviti se sportom jer, objašnjava, nije mogla pratiti tempo ostatka ekipe, a što joj je, priznaje, najveća žrtva u životu koju je morala podnijeti.

Foto: RTL

- Kvaliteta života mi je trenutačno nikakva. Život mi se sveo na spavanje i jedenje iz dosade, a nikako se ne mogu pokrenuti - kazala je Marta, dodavši da bi joj najveće ostvarenje bilo skidanje viška kilograma te da se jednog dana uda i osnuje svoju malu obitelj.

- San mi je otići normalno na plažu i skinuti se u kupaći. San mi je normalno prošetati po ulici a da me nitko ne gleda s podsmijehom i napokon pronaći vjenčanicu kakvu želim - otkrila je Marta. Senjanka je, otkriva, oduvijek bila bucka, a kilogrami su joj se počeli nakupljati u pubertetu, no tada si sama nije željela pomoći. Sada je, kaže, shvatila da mora napraviti nešto za sebe, a ponajprije za svoje zdravlje.

- Želim promjenu, želim se osjećati kao sretna žena jer se najviše bojim da neću moći imati djecu i da nikad neću biti sretna osoba ako ne skinem kilograme - priznala je.

Petar Tucman (36) prodajni je referent, a glavni motiv njegove prijave bio je upravo želja da skine višak kilograma koji ga godinama sputavaju da bude više motiviran za sve što radi. Silno želi naučiti voziti snowboard i moći napraviti 'mušku špagu', baš kao i naučiti voziti snowboard, no smeta mu trbuh i njegovih 174 kilograma. Petar ima bend s kojim je triput proputovao Europu i to je, priznaje, njegovo najveće ostvarenje, no za skidanje kilograma nedostaje mu motivacije.

Foto: RTL

Kaže da jede kad je sretan, ali i nesretan, kad mu je dosadno, kad je usamljen i kad se ne zna nositi s boli. Petar strahuje kako će zbog svoje težine negdje pasti, a ljudi mu neće moći pomoći jer je pretežak da bi ga dignuli te da će umrijeti od infarkta prije svojih roditelja. S obzirom na to da su se Petru kilogrami dosad vraćali, a on ih je, kako kaže, gubio stihijski, nada se da će u showu izdržati i napraviti promjenu kojoj se toliko veseli.

Foto: RTL

Nad sudbinama osamnaestero ljudi koji se se prijavili u emisiju kako bi smršavjeli čak ni voditeljica Marijana Batinić nije mogla zadržati suze. Treća sezona 'Života na vagi' donosi puno veće izazove za trenere. Prijavilo se više od 2000 ljudi, a samo je nekolicina dobila životnu priliku. Emisija počinje 15. rujna od 20 sati na RTL-u.

VIDI OVO! Zarađuju milijune: Ovo je 5 najplaćenijih manekenki na svijetu.