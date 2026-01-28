Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NEVJEROJATNA SLIČNOST!

Samohrana majka iz Španjolske postala je senzacija preko noći, odmah ćete pogoditi i zašto

Samohrana majka iz Španjolske preko noći je postala prava internet senzacija zbog nevjerojatne sličnosti sa zaručnicom nogometaša Cristiana Ronalda. Victoria na TikToku ima čitavu hordu pratitelja, a mnogi pratitelji zapanjeni su koliko sliči na Georginu Rodriguez.
Samohrana majka iz Španjolske postala je senzacija preko noći, odmah ćete pogoditi i zašto
Victoria je samohrana majka troje djece iz Španjolske, a svjetski mediji raspisali su se o influencerici zbog njezine nevjerojatne sličnosti sa Georginom Rodriguez. | Foto: Victoria77c/TikTok
1/34
Victoria je samohrana majka troje djece iz Španjolske, a svjetski mediji raspisali su se o influencerici zbog njezine nevjerojatne sličnosti sa Georginom Rodriguez. | Foto: Victoria77c/TikTok
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026