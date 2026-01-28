Samohrana majka iz Španjolske postala je senzacija preko noći, odmah ćete pogoditi i zašto

Samohrana majka iz Španjolske preko noći je postala prava internet senzacija zbog nevjerojatne sličnosti sa zaručnicom nogometaša Cristiana Ronalda. Victoria na TikToku ima čitavu hordu pratitelja, a mnogi pratitelji zapanjeni su koliko sliči na Georginu Rodriguez.
Victoria je samohrana majka troje djece iz Španjolske, a svjetski mediji raspisali su se o influencerici zbog njezine nevjerojatne sličnosti sa Georginom Rodriguez.
| Foto: Victoria77c/TikTok
Prozivali su ju "Victoria Georgina" te ju u mnogi u komentarima pitaju je li u rodu sa zaručnicom slavnog nogometaša.
Neki pratitelji otišli su toliko daleko da su komentirali kako Victoria više nalikuje Georgini nego sama Georgina u nekim situacijama.
34-godišnja Victoria se proslavila plesom na TikToku, a trenutačno ima preko 85.000 pratitelja.
Preko noći je postala prava senzacija. Iako ju mnogi optužuju za korištenje filtera ili umjetne inteligencije, istaknula je kako je trebala objaviti nekoliko videa bez šminke samo kako bi dokazala da je stvarna.
Britanski The Sun piše kako se Victoria našalila na vlastiti račun te je rekla kako njezin stil života nije glamurozan kao što je onaj Georgine Rodriguez.
Priznala je da nije obožavateljica Cristiana Ronalda, ali iz čistog razloga što ne prati nogomet. Komentirala je kako smatra da je Ronaldo discipliniran i odgovoran čovjek te nevjerojatan igrač.
U nastavku galerije pogledajte sličnost Victorije i Georgine i pokušajte ne pogriješiti o kojoj se točno radi.
| Foto: Instagram
