Princeza Anne jedina je kći kraljice Elizabete II. i princa Philipa, a desetljećima je već jedna od najaktivnijih članica britanske kraljevske obitelji.
Samozatajna princeza Anne: Jedina kći kraljice Elizabete preživjela je pokušaj otmice
Anne Elizabeth Alice Louise rođena je 15. kolovoza 1950. godine u Clarence Houseu u Londonu. Bila je drugo dijete tadašnje princeze Elizabete i princa Philipa, vojvode od Edinburgha, te mlađa sestra budućeg kralja Charlesa III. Nakon što je njezina majka 1952. stupila na britansko prijestolje, Anne je bila druga u nasljednom redu, odmah iza svojega starijega brata. Na tom je položaju ostala sve do rođenja princa Andrewa 1960. godine.
Školovala se u školi Benenden u Kentu, a već je tijekom mladosti pokazivala veliko zanimanje za konje i jahanje. Ono što je počelo kao osobna strast ubrzo se razvilo u ozbiljnu sportsku karijeru. Posebno se istaknula u konjičkom višeboju, zahtjevnoj disciplini koja kombinira dresuru, terensko jahanje i preponsko jahanje. Jedan od najvećih uspjeha ostvarila je 1971. godine, kada je osvojila pojedinačni naslov europske prvakinje, a istodobno je bila članica uspješne britanske reprezentacije. Zbog problema s konjem nije nastupila na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972., no četiri godine poslije predstavljala je Veliku Britaniju na Olimpijskim igrama u Montrealu. Time je postala prva članica britanske kraljevske obitelji koja je nastupila na Olimpijskim igrama.
Upravo ju je konjički sport povezao i s prvim suprugom, kapetanom Markom Phillipsom. Vjenčali su se 14. studenoga 1973. u Westminsterskoj opatiji. Phillips, također uspješan konjanik i olimpijac, nije prihvatio plemićku titulu, pa njihova djeca nisu dobila kraljevske naslove. Sin Peter rođen je 15. studenoga 1977., a kći Zara 15. svibnja 1981. godine. Anne i Mark Phillips razveli su se 1992., a u prosincu iste godine princeza se udala za Timothyja Laurencea, britanskog mornaričkog časnika koji je ranije služio kao pomoćnik kraljice Elizabete II.
Jedan od najdramatičnijih događaja u životu princeze Anne dogodio se u ožujku 1974. godine. Naoružani muškarac pokušao ju je oteti nakon što je zaustavio automobil kojim se princeza vozila. Tijekom napada ranjeno je nekoliko osoba, među kojima njezin tjelohranitelj i vozač. Anne je ostala prisebna i odbila zahtjev otmičara da izađe iz automobila. Neuspjeli pokušaj otmice poslije je postao jedan od najpoznatijih sigurnosnih incidenata u modernoj povijesti britanske kraljevske obitelji te je pridonio većoj pozornosti koja se posvećivala sigurnosti njezinih članova.
Godine 1987. kraljica Elizabeta II. dodijelila joj je titulu Princess Royal, odnosno kraljevske princeze. Riječ je o posebnoj tituli koja se tradicionalno može dodijeliti najstarijoj kćeri britanskog monarha i koju njezina nositeljica zadržava doživotno. Prije Anne titulu je nosila princeza Mary, kći kralja Georgea V., koja je umrla 1965. godine.
Velik dio javnog djelovanja princeze Anne posvećen je humanitarnom i dobrotvornom radu. Tijekom desetljeća bila je povezana s više od 200 organizacija i inicijativa koje djeluju na različitim područjima, od pomoći djeci i obiteljima do zdravstva, obrazovanja, sporta i skrbi za njegovatelje. Posebno važan dio njezina rada vezan je uz organizaciju Save the Children, s kojom je počela intenzivno surađivati još 1970. godine. U sklopu tog angažmana putovala je u brojne zemlje i upoznavala se s problemima djece i zajednica pogođenih siromaštvom, sukobima i drugim krizama.
Anne se tijekom godina profilirala i kao jedna od najzaposlenijih članica britanske kraljevske obitelji. Redovito obavlja velik broj službenih angažmana, posjećuje organizacije kojima je pokroviteljica, sudjeluje u državnim i ceremonijalnim događanjima te predstavlja britansku monarhiju u zemlji i inozemstvu. Primjerice, tijekom 2022. godine zabilježeno joj je 214 kraljevskih angažmana, što ju je svrstalo među najaktivnije članove obitelji.
Nakon smrti kraljice Elizabete II. u rujnu 2022. i dolaska njezina brata Charlesa III. na prijestolje, princeza Anne nastavila je obavljati svoje službene dužnosti.
- Znate kakav će Charles biti kralj, ipak se neko vrijeme pripremao za prijestolje. Ne vjerujem da će se mijenjati, već da će nastaviti putem kojim je odavno krenuo - rekla je Anne u intervjuu za CBS News uoči krunidbe svoga brata. Dodala je kako ga ostatak obitelji u svemu treba podržati jer je poanta monarhije kontinuitet koji njeguju stoljećima.
Iako se njezin položaj u nasljednom redu tijekom desetljeća znatno promijenio rođenjem mlađih generacija kraljevske obitelji, njezina praktična uloga unutar monarhije ostala je značajna.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+