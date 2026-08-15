Samozatajna princeza Anne: Jedina kći kraljice Elizabete preživjela je pokušaj otmice

Anne Elizabeth Alice Louise rođena je 15. kolovoza 1950. godine u Clarence Houseu u Londonu. Bila je drugo dijete tadašnje princeze Elizabete i princa Philipa, vojvode od Edinburgha, te mlađa sestra budućeg kralja Charlesa III. Nakon što je njezina majka 1952. stupila na britansko prijestolje, Anne je bila druga u nasljednom redu, odmah iza svojega starijega brata. Na tom je položaju ostala sve do rođenja princa Andrewa 1960. godine.

Školovala se u školi Benenden u Kentu, a već je tijekom mladosti pokazivala veliko zanimanje za konje i jahanje. Ono što je počelo kao osobna strast ubrzo se razvilo u ozbiljnu sportsku karijeru. Posebno se istaknula u konjičkom višeboju, zahtjevnoj disciplini koja kombinira dresuru, terensko jahanje i preponsko jahanje. Jedan od najvećih uspjeha ostvarila je 1971. godine, kada je osvojila pojedinačni naslov europske prvakinje, a istodobno je bila članica uspješne britanske reprezentacije. Zbog problema s konjem nije nastupila na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972., no četiri godine poslije predstavljala je Veliku Britaniju na Olimpijskim igrama u Montrealu. Time je postala prva članica britanske kraljevske obitelji koja je nastupila na Olimpijskim igrama.

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Upravo ju je konjički sport povezao i s prvim suprugom, kapetanom Markom Phillipsom. Vjenčali su se 14. studenoga 1973. u Westminsterskoj opatiji. Phillips, također uspješan konjanik i olimpijac, nije prihvatio plemićku titulu, pa njihova djeca nisu dobila kraljevske naslove. Sin Peter rođen je 15. studenoga 1977., a kći Zara 15. svibnja 1981. godine. Anne i Mark Phillips razveli su se 1992., a u prosincu iste godine princeza se udala za Timothyja Laurencea, britanskog mornaričkog časnika koji je ranije služio kao pomoćnik kraljice Elizabete II.

Jedan od najdramatičnijih događaja u životu princeze Anne dogodio se u ožujku 1974. godine. Naoružani muškarac pokušao ju je oteti nakon što je zaustavio automobil kojim se princeza vozila. Tijekom napada ranjeno je nekoliko osoba, među kojima njezin tjelohranitelj i vozač. Anne je ostala prisebna i odbila zahtjev otmičara da izađe iz automobila. Neuspjeli pokušaj otmice poslije je postao jedan od najpoznatijih sigurnosnih incidenata u modernoj povijesti britanske kraljevske obitelji te je pridonio većoj pozornosti koja se posvećivala sigurnosti njezinih članova.

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Godine 1987. kraljica Elizabeta II. dodijelila joj je titulu Princess Royal, odnosno kraljevske princeze. Riječ je o posebnoj tituli koja se tradicionalno može dodijeliti najstarijoj kćeri britanskog monarha i koju njezina nositeljica zadržava doživotno. Prije Anne titulu je nosila princeza Mary, kći kralja Georgea V., koja je umrla 1965. godine.

Velik dio javnog djelovanja princeze Anne posvećen je humanitarnom i dobrotvornom radu. Tijekom desetljeća bila je povezana s više od 200 organizacija i inicijativa koje djeluju na različitim područjima, od pomoći djeci i obiteljima do zdravstva, obrazovanja, sporta i skrbi za njegovatelje. Posebno važan dio njezina rada vezan je uz organizaciju Save the Children, s kojom je počela intenzivno surađivati još 1970. godine. U sklopu tog angažmana putovala je u brojne zemlje i upoznavala se s problemima djece i zajednica pogođenih siromaštvom, sukobima i drugim krizama.

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Anne se tijekom godina profilirala i kao jedna od najzaposlenijih članica britanske kraljevske obitelji. Redovito obavlja velik broj službenih angažmana, posjećuje organizacije kojima je pokroviteljica, sudjeluje u državnim i ceremonijalnim događanjima te predstavlja britansku monarhiju u zemlji i inozemstvu. Primjerice, tijekom 2022. godine zabilježeno joj je 214 kraljevskih angažmana, što ju je svrstalo među najaktivnije članove obitelji.

Nakon smrti kraljice Elizabete II. u rujnu 2022. i dolaska njezina brata Charlesa III. na prijestolje, princeza Anne nastavila je obavljati svoje službene dužnosti.

- Znate kakav će Charles biti kralj, ipak se neko vrijeme pripremao za prijestolje. Ne vjerujem da će se mijenjati, već da će nastaviti putem kojim je odavno krenuo - rekla je Anne u intervjuu za CBS News uoči krunidbe svoga brata. Dodala je kako ga ostatak obitelji u svemu treba podržati jer je poanta monarhije kontinuitet koji njeguju stoljećima.

Iako se njezin položaj u nasljednom redu tijekom desetljeća znatno promijenio rođenjem mlađih generacija kraljevske obitelji, njezina praktična uloga unutar monarhije ostala je značajna.