Šampion borilačkih vještina, rendžer i ikona pop kulture

Chuck prvo nije znao jesu li to pošalice kojima ga ismijavaju ili o čemu je riječ. Onda smo svi shvatili da su to izrazi divljenja pa je uskoro krenula zafrkancija i svi bi samo smišljali šale kad bismo se našli, kaže o Chucku Norrisu (78) njegova partnerica iz serije 'Walker, teksaški rendžer' Sheree Wilson (59).

Foto: Promo Walkerovo ime na jeziku Cherokee Indijanaca znači ‘osamljeni orao’, a mnogi obožavatelji tvrde kako je Norris zaista pripadnik plemena Cherokee

Ona u već kultnoj seriji koja se snimala od 1993. do 2001. godine glumi tužiteljicu Alexandru Cahill, dok je Chuck Norris rendžer kojem je partner James Trivette kojeg je glumio Clarence Gilyard (62). Trivette je potpuno drukčiji od Walkera, on je vegetarijanac koji pristupa poslu kao diplomirani kriminolog.

Norris i njegov gotovo alter ego Walker vjeruju u 'zakon Divljeg zapada, moral, pravdu i poštenje', a Sheree Wilson tvrdi kako je glumac vrlo sličan teksaškom rendžeru kojeg je godinama glumio.

- Najvažnija mu je budućnost naše zemlje, veterani i mladež, ponekad mislim da bi najbolje bilo da je on političar - kaže kolegica o 78-godišnjem glumcu čiji je otac poginuo u Vijetnamu, a sam je dobar s nekadašnjim predsjednikom SAD-a Georgeom Bushom. Prema urbanoj legendi, rođeni Teksašanin u tajnosti je posjetio set u Dallasu i Fort Worthu. Norris glumi rendžera kojeg je djelomično odgojio njegov ujak Indijanac nakon što su mu roditelji ubijeni.

Walker je u sirotištu promijenio ime iz Firewalker u Walker jer su ga takvoga crvenokosog zadirkivali da ne izgleda kao Indijanac. Ime Firewalker je odabrano jer je Norris 1986. glumio u istoimenom filmu. Carlos Ray Norris izvršni je producent i glavna zvijezda američke serije koju su u Americi često opisivali kao proizvod pedesetih, a ne devedesetih.

U 'Walkeru' je od početka jasno da je riječ o uratku u kojem se dobri ne miješaju s lošima - nema šanse da se Walker napije, drogira ili zloporabi svoj položaj. Kao u nekom B-vesternu, Walker je uvijek na strani dobra, on meditira, produhovljen je i prepun mudrih misli te sirove hrabrosti. Svojim mekim glasom, ali macho ponašanjem ulijeva strah u kosti neprijateljima. Majstor borilačkih vještina i nekadašnji pripadnik američkih zrakoplovnih snaga Chuck Norris rekao je kako je 'svakom vremenu potreban potpuni junak poput Walkera'.

Norris, koji se u međuvremenu dubinski povezao s 'istinama o Chucku Norrisu', poput one da 'suze Chucka Norrisa liječe rak' ili 'Chuck Norris ne spava, on čeka', članke o politici (patriotizmu) i zdravom životu koje piše i dijeli na svom Twitteru potpisuje s - 'hvala na čitanju, Chuck Norris'.

Profesionalni prvak u karateu bio je nepobjediv od 1968. godine sve do umirovljenja te je čak šesterostruki prvak svijeta u karateu. S Bruceom Leejem je trenirao i glumio u filmu 'Zmajevo gnijezdo', a kolegama na setu 'Walkera' rado je držao mini-instrukcije. Bio je poznat, kaže Gilyard, po nevjerojatnom strpljenju.

- Bruce Lee je lansirao moju karijeru nakon što me nagovorio da se borimo u Koloseumu, poput gladijatora, za njegov film. Rekao sam mu: ‘Ti želiš pobijediti trenutačnoga svjetskog prvaka’, a Bruce mi je rekao: ‘Ne, ja želim ubiti svjetskog prvaka’ - kaže Norris o svojim iskustvima s Leejem.

Godine 2005. snimljen je jedan jedini filmski nastavak o teksaškom rendžeru koji je u posljednjoj epizodi s Alexandrom Cahill-Walker dobio kćer Angelu. Njegova supruga u filmu je ranjena u pucnjavi u sudnici, što je dalo naslutiti nove nastavke, no oni se, na razočaranje obožavatelja, nikad nisu ostvarili.

Karijeru Sheree J. Wilson obilježila je uloga u 'Walkeru', a prije toga je široj publici bila poznata po ulozi u seriji 'Dallas'. S Norrisom je surađivala i u filmu 'Hellbound' nakon kojeg se on posebno založio da dobije ulogu u novoj seriji. Često se šali na račun starijega kolege Norrisa pa mu je darovala majicu sa sto najpoznatijih 'činjenica o Chucku Norrisu'.

Clarence Gilyard je, pak, cijelu karijeru nečija 'desna ruka'. Prije no što je to postao Walkeru, bio je čovjek od povjerenja Benu Matlocku u seriji 'Matlock' koja se emitirala od 1989. do 1993. Pojavio se i kao jedan od terorista u prvom nastavku 'Umri muški'. Teško je, kaže, podnosio silnu country glazbu na setu 'Walkera', a neke su šale na taj račun ubacili i u seriju. Iako politički kontroverzan u potpori Donaldu Trumpu, kao i Royu Mooreu optuženom za maloljetničko silovanje, set 'Walkera', kaže Sheree J. Wilson, stalno je vrvio ljudima koje bi Norris doveo u posjet.

- Podržavao je veterane, udruge za nezbrinutu djecu i siromašne, potpuno je predan dobrotvornom radu i filantropiji - kaže Wilson o omiljenom kolegi. 'Walker, teksaški rendžer' i danas ima cijelu vojsku obožavatelja koji slijede lik i djelo Chucka Norrisa. Snimanje je prekinuto zbog trudnoće njegove supruge.

