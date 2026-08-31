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ROMANTIKA NA KVARNERU

Sandi Cenov u zagrljaju supruge ispratio 'možda i najljepše ljeto ikad', prije nje ljubio je misice

Piše Dora Pek,
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Sandi Cenov u zagrljaju supruge ispratio 'možda i najljepše ljeto ikad', prije nje ljubio je misice
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Foto: Instagram
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Posljednje dane kolovoza proveli su uz more, na stijeni u blizini svog stana na Opatijskoj rivijeri. Sandi je otkrio da kraj ljeta već tradicionalno obilježavaju upravo ondje

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Možda i najljepše ikad, poručio je pjevač Sandi Cenov (58) dok je sa suprugom, odvjetnicom Ilinom, ispraćao još jedno ljeto na Kvarneru. 

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Posljednje dane kolovoza proveli su uz more, na stijeni u blizini svog stana na Opatijskoj rivijeri. Sandi je otkrio da kraj ljeta već tradicionalno obilježavaju upravo ondje.

- Tradicionalne fotke na kraju još jednog ljeta. Ona i ja na našoj plaži 'ispri' kuće'... - poručio je pjevač.

Foto: Instagram

Iako Sandi i Ilina inače žive u Zagrebu, Kvarner im je postao druga baza. Stan od pedesetak četvornih metara na Opatijskoj rivijeri kupili su prošlog ljeta, nakon što je Sandi godinama tražio svoj kutak uz more. Pjevač je rođen u Opatiji, a povratak u rodni kraj dugo mu je bio želja.

- Tražili smo posvuda, ali srce vuče korijenima. Tu sam rođen i jedino sam tu htio imati svoje mjesto - ispričao je za Story. Dodao je kako su stan kupili u derutnom stanju te su od siječnja krenuli s radovima, a sve su dovršili početkom lipnja, taman prije ljeta.

Foto: Instagram

Sandi i Ilina upoznali su se 2005. na skijanju u Nassfeldu, gdje je pjevač izvadio gitaru i napravio tulum. Ilina je znala njegove pjesme, a samo tri mjeseca poslije prijatelji su im na Baliju priredili vjenčanje. Nakon toga imali su i intimnu ceremoniju u Zagrebu. Ove godine proslavili su 20 godina braka. 

- Pronašli smo se, to je tajna. Ništa drugo. Od 2006. smo u braku, a formula je razgovor. Uvijek razgovarati, ne gurati probleme pod tepih - rekao nam je Sandi o tajni njihova braka.

Rijeka: 17.06.1968. ro?en pjeva? Sandi Cenov
Foto: lukunize

U braku su dobili dvoje djece, kćer Zaru i sina Mikulu. Prije nego što je upoznao Ilinu, njegov je ljubavni život često punio medijske stupce. Ljubio je bivšu Miss Hrvatske Fani Čapaliju, a potom i Branku Bebić, također nekadašnju hrvatsku misicu, koju je zaprosio pjesmom 'Žena budi mi ti'. Branka mu je postala i supruga, no brak nije potrajao. Sandi je bio u vezi i sa srpskom voditeljicom Anom Mihajlovski.

VELIKI INTERVJU ZA 24SATA Sandi Cenov: Ne žalim ni za čim pa tako ni za bivšim ljubavima
Sandi Cenov: Ne žalim ni za čim pa tako ni za bivšim ljubavima

O tim ljubavima govorio je i u velikom intervjuu za 24sata prošle godine. Na pitanje žali li što ga i danas povezuju s Fani, Brankom i Anom, kratko je odgovorio: 'Ne žalim ni za čim, očito je tako trebalo biti. Danas ih ne susrećem, to je prošlost'.

Zagreb: Pjevač Sandi Cenov
Zagreb: Pjevač Sandi Cenov | Foto: Igor Soban/PIXSELL

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