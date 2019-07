Sandi glazbu zamijenio trkama: 'Volim se ganjati po cestama...'

Hrvatski pjevač Sandi Cenov (50) još kao mali sanjao je o tome da vozi rally, a ta mu se želja i ostvarila. S jednom od najuspješnijih žena rallyja u Hrvatskoj, Lanom Sutlović, pjevač je nastupao na Rally Showu Santa Domenica, bok uz bok najvećim svjetskim zvijezdama rallyja, a sad se priprema za nove avanture.

Foto: Screenshot RTL

- Nevjerojatno mi je to. Što više neku stvar radiš to je više voliš. Imam sigurno par milijuna kilometara iza sebe napravljenih ovako na normalnoj cesti. Htio sam vidjeti koliko to znam ozbiljno kad se jako da gas - izjavio je Cenov za RTL Exkluziv. O svojoj rally partnerici, Cenov ima samo riječi hvale.

Foto: Instagram

- Žene su staloženije. Mi smo kao klinci, stvarno kao djeca kad sjednemo u taj auto. I onda imam tu jednu kontrolu (Lanu) koja je kompjuter operacije, a ja sam izvršna radnja - govori pjevač koji se još kao malo dijete zaljubio u automobile i brzinu.

- I ja sam bio jedan od klinaca koji se ganjao od semafora do semafora. Hvalio sam se koliko moj auto ima konja i onda, ne daj Bože, pogaziš neko dijete. Svima koji imaju želju za adrenalinom i ganjanjem predlažem da se prijave za neki rally - zaključuje pjevač koji u slobodno vrijeme trenira jiu - jitsu.