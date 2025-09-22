Sandi i Jole zabavljali goste na Majinom rođendanu: Zarazila nas je srećom, svi smo ludovali

Oduševljen sam tulumom. Da ste samo vidjeli koliko je vesela, prpošna i slatka bila. Tom svojom vedrinom i nasmijanošću kao da je sve zarazila i stvorila se genijalna atmosfera, otkrio je pjevač Sandi Cenov detalje s rođendana Maje šuput. Popularna pjevačica u nedjelju je proslavila svoj 46. rođendan, iako je on zapravo u ponedjeljak. Luksuzna zabava za najbolje prijatelje i prijateljice počela je već popodne u zagrebačkom restoranu Botanist u Remetincu. Maji su na proslavu došli i Joško Čagalj Jole, Marko Grubnić, Franjo Ridjan, Iva Todorić i mnogi drugi, ali većini je za oko zapeo bivši Gospodin Savršeni i Majin navodni dečko Šime Elez.

Atmosferu je dodatno podigao i Majin dugogodišnji prijatelj Jole.

- Odlično je bilo, malo smo se okupili i guštali. Taj restoran ima jako lijepi ambijent tako da smo se doista dobro osjećali i proveli - rekao je Jole i otkrio nam ima li Maja među njegovim pjesmama neku svoju omiljenu koju je morao obavezno izvesti.

Najpopularnije od Jole

- Ima ih ona više. Svašta sam pjevao i staro i novo, ali, da, rekla mi je bez kojih tulum ne može proći tako da sam pjevao Dušu od papira, Zove, zove i Nosi mi se bijela boja - smije se pjevač. Dodao je da maju poznaje još otkako je bila klinka, a njen joj je otac bio menadžer baš kao i Sandiju.

- Jako mi je drago da smo se okupili u ova turbulentna vremena i da je sve bilo prepuno pozitive za koju je, naravno, najzaslužnija upravo Maja. Meni će to svakako ostati večer za pamćenje jer je taj dan osim Maji i mojoj mami bio rođendan, a i izdao sam novu pjesmu - ponosno će Jole. Otkrio je da je Maja unajmila i odlične DJ-e koji su puštali Olivera, Mišu i Halida te brojne strane popularne izvođače.

Plesa nije falilo

- Ali nije se samo pjevalo. I plesalo se sto na sat. Maja i Bilman bili su glavni na plesnom podiju, ali i svi ostali. Mislim da nije bilo niti jedne osobe koja nije plesala - kaže Jole. Ni Sandi nije mogao sakriti oduševljenje.

- Prvenstveno mi je drago što znam Maju dugi niz godina. Sve nas je rastopila, jako je draga. Na fešti je bio njen najuži krug prijatelja imao sam dojam. Počeli smo sa slavljem već popodne tako da nismo ostali do ranjih jutarnjih sati, nego malo ranije i to je baš bilo taman. Oduševljen sam i restoranom i hranom i tortom koju je Maja sama dovršavala - kaže Sandi.