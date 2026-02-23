Obavijesti

IDE PO FRIZURU

Sandi Pego odlazi u Tursku na drugu transplantaciju kose

Piše Zrinka Medak Radić,
Sandi Pego odlazi u Tursku na drugu transplantaciju kose
Foto: Instagram

Nakon prvog zahvata riješio prednji dio vlasišta, influencer je izrazio veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima. Sada je, ističe, došlo vrijeme da se posveti i dijelu na sredini tjemena kako bi postigao potpun izgled

Poznati hrvatski influencer Sandi Pego ponovno je privukao pažnju javnosti otvoreno govoreći o estetskom zahvatu. Pego je najavio da se sprema na još jedno putovanje u Tursku kako bi dovršio proces transplantacije kose.

Foto: Instagram/Sandi Pego

U videu, koji je objavio Hype TV, Pego iz automobila objašnjava svojim pratiteljima razloge svoje odluke. Nakon prvog zahvata, kojim je, kako kaže, riješio prednji dio vlasišta, izrazio je veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima. Sada je, ističe, došlo vrijeme da se posveti i dijelu na sredini tjemena kako bi postigao potpun izgled i zaokružio cijelu priču.


 

