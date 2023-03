Sandra Bagarić objavila je fotke iz 'manekenskih dana', fanovi tvrde: Sada si mi puno ljepša!

Operna pjevačica Sandra Bagarić (48) na Facebook profilu je podijelila fotografije iz svoje mladosti. Napisala je da su to bili njeni 'manekenski dani', a mnogi su se složili da je zbog tamnije kovrčave kose gotovo neprepoznatljiva.

- Sada si mi puno ljepša - glasio je jedan komentar.

- Sad si puno ljepša!', 'Djevojčica u usponu', 'Wow, prekrasna', 'Savršena' - pisali su joj obožavatelji.

Pjevačica je već 20 godina u braku s pijanistom Darkom Domitrovićem. Sandra se, kako je jednom prilikom ispričala, u svog profesora na Muzičkoj akademiji zaljubila na prvi pogled. Darko je jednom prilikom ispričao da je Sandra zaprosila njega.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Ali mi nije dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana - kazao je Darko za IN Magazin.

