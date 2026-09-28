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TUČNJAVA ZA POBJEDNIČKO POSTOLJE

Sandra Bagarić 'pofajtala' se s kolegicom nakon koncerta

Piše 24sata,
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Sandra Bagarić 'pofajtala' se s kolegicom nakon koncerta
Foto: Instagram/Sandra Bagarić
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Nakon uspješnog nastupa u Pitomači, Bagarić je otkrila kako izgleda opuštanje opernih diva kada se spuste zastori, pokazavši da u svijetu ozbiljne glazbe itekako ima mjesta za dobru zabavu i smijeh.

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Operna pjevačica Sandra Bagarić podijelila je zanimljiv i šaljiv trenutak na svojim društvenim mrežama. Nakon uspješnog nastupa u Pitomači, Bagarić je otkrila kako izgleda opuštanje opernih diva kada se spuste zastori, pokazavši da u svijetu ozbiljne glazbe itekako ima mjesta za dobru zabavu i smijeh.

Fotografije koje je Bagarić objavila na Instagramu prikazuju nju i kolegicu, poznatu pjevačicu Danijelu Pintarić, u neobičnom i vrlo teatralnom izdanju. Dvije dame u glamuroznim izdanjima, odglumile su tučnjavu za prvo mjesto na postolju. Bilo je tu naguravanja i povlačenja za kosu, a njihova zafrkancija nasmijala je Sandrine pratitelje. Mnogi su hvalili njihov izgled i pozitivnu energiju, potvrđujući da publika voli vidjeti ovakve spontane i nefiltrirane trenutke.

- Šoranje dva soprana poslije koncerta, napisala je Bagarić uz nekoliko smajlića.

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Ovi zabavni prizori nastali su nedugo nakon koncerta Pop belkanto u Pitomači, koji se održao 27. rujna u Centar za kulturu Drago Britvić, gdje su dvije pjevačice izvele bogat program koji je spojio klasičnu glazbu, operetu i popularne melodije. Na pozornici ih je na klaviru pratio Darko Domitrović, a sudeći prema raspoloženju nakon nastupa, večer je bila i više nego uspješna.

*uz korištenje AI-ja
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