Sandra Bullock i Nicole Kidman blistale na premijeri 'Magije 2'

Sandra Bullock (62) i Nicole Kidman (59) u elegantnim izdanjima pojavile su se na londonskoj premijeri filma 'Magija 2', nastavka velikog hita iz 90-ih.

Foto: Dylan Martinez

Bullock je nosila Givencyjevu haljinu bez naramenica s leopard-uzorkom, korzetiranim gornjim dijelom i velikom mašnom na suknji. Haljina je imala i duboki prorez koji je sezalo sve do bedra. Druga sestra Owens odabrala je posebno izrađenu Chanelovu haljinu prekrivenu šljokicama, s drapiranim detaljima u obliku zlatnih lanaca oko dekoltea i ramena, piše People.

Bullock i Kidman ponovno su utjelovile sestre Sally i Gillian Owens u dugo iščekivanom nastavku filma iz 1998. godine. Film 'Magija' prati sestre vještice, koje potječu od izmišljene preživjele žrtve suđenja vješticama u Salemu. Na obitelj je bačena kletva zbog koje umiru svi muškarci u koje se sestre zaljube, s čime se sestre nastoje nositi dok istodobno uče prihvatiti svoju čarobnu stranu i pronaći vlastiti životni put. U drugom nastavku filma, pridružuje im se i nova generacija - Sallyne kćeri Kylie i Antonia koje glume Joey King i Maisie Williams.

Foto: Dylan Martinez

Upravo će njih dvije imati važnu ulogu u novoj avanturi kada se žene iz obitelji Owens budu morale zaputiti u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi pronašle izvor svoje magije i zaštitile mlađe članice obitelji.

U novom nastavku ponovno su zaigrale i Stockard Channing te Dianne Wiest, ekscentrične tete koje su odgojile sestre Owens.

Kidman je nedavno na Instagramu objavila fotografije nastale tijekom snimanja filma. Na nekima pozira s Bullock, Joey King i Maisie Williams, a na drugima je okružena biljkama, napitcima i knjigama te crnom mačkom.