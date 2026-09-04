Sandra Bullock otkrila planove za treći nastavak filma 'Magija'

Gotovo tri desetljeća nakon što su sestre Owens očarale publiku, uskoro izlazi i nastavak kultnog klasika 'Magija', a glavna glumica Sandra Bullock već gleda prema budućnosti franšize. Mogućnost snimanja trećeg dijela isključivo ovisi o uspjehu nadolazećeg filma, no oskarovka je potvrdila da postoji jasan plan za nastavak priče i prijenos nasljeđa na novu generaciju vještica.

Foto: Mario Anzuoni

Mogućnost trećeg filma ovisi o uspjehu nastavka

U razgovoru za Vanity Fair, Bullock je istaknula da su ona i njezina filmska sestra Nicole Kidman spremne ponovno se vratiti u svijet magije ako publika dobro prihvati nastavak čija je premijera zakazana za 10. rujna 2026. godine. Glumica je objasnila kako bi treći film poslužio kao simbolično predavanje vještičje baklje mlađim glumicama koje će utjeloviti novu generaciju obitelji Owens.

​- Snimit ćemo i treći dio ako ovaj bude uspješan, a baklju ćemo predati djevojkama - rekla je glumica u intervjuu, a prenosi PEOPLE.

Pod 'djevojkama' Bullock misli na Joey King i Maisie Williams, koje u nastavku glume njezine kćeri. Njihovi likovi naslijedili su legendarnu obiteljsku magiju, ali još nisu svjesni svojih moći niti kletve koja ženama iz obitelji Owens stoljećima otežava pronalazak prave ljubavi.

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Povratak sestara Owens i nove vještičje snage

'Magija 2' ponovno okuplja originalnu glumačku postavu. Sandra Bullock i Nicole Kidman vraćaju se kao sestre Sally i Gillian Owens, a uz njih su tu i Stockard Channing te Dianne Wiest u ulogama njihovih ekscentričnih teta, Frances i Jet. Radnja nastavka temelji se na romanu 'The Book of Magic' autorice Alice Hoffman iz 2021. godine i pratit će više generacija obitelji Owens u pokušaju da napokon slome stoljetnu kletvu, suočavajući se pritom s mračnim tajnama i teškim odlukama.

Redateljsku palicu preuzela je Susanne Bier, dok scenarij potpisuje Akiva Goldsman, jedan od scenarista originalnog filma, u suradnji s Georgiom Pitchett, poznatoj po radu na seriji 'Nasljeđe' (Succession). Bullock i Kidman ovaj put sudjeluju i kao producentice. Bullock je naglasila kako će film biti prilagođen i novoj publici.

Foto: Mario Anzuoni

​- Ako niste gledali prvi film, nema veze. Ali ako jeste, bit će nostalgičnih podsjetnika da smo i dalje na istom mjestu s istim ljudima, a dovodimo i dvije nove mlade, čarobne vještice - pojasnila je.

Čini se da je Maisie Williams, najpoznatija po ulozi u seriji 'Igra prijestolja', spremna preuzeti nasljeđe. Glumica je nedavno rekreirala neke od najpoznatijih modnih izdanja Sandre Bullock s crvenog tepiha iz devedesetih, što je oskarovka javno pohvalila kao znak odobravanja.

Put od neuspjeha na blagajnama do kultnog statusa

Originalni film iz 1998. godine u početku nije ostvario značajan komercijalni uspjeh i dobio je podijeljene kritike. Mnogi kritičari zamjerali su mu neujednačen ton koji je kombinirao elemente nadnaravne fantazije, drame o obiteljskom nasilju, romantične komedije i kriminalističkog filma. Međutim, s godinama je film, zahvaljujući televizijskim prikazivanjima i kućnim videima, stekao kultni status i postao omiljen među publikom, osobito tijekom Noći vještica.

Bullock se prisjetila početnog neuspjeha i nerazumijevanja filmske industrije.

​- Postavljali su pitanja poput: 'Koliko vam je žena potrebno u filmu? Koliko tonova trebate? Kakav je ovo film?' - izjavila je, dodavši kako su upravo ti elementi, koji su nekad bili predmet kritike, postali razlog zašto je publika zavoljela film.

Povratak franšize nije prošao bez manjih kontroverzi. Glumica Evan Rachel Wood, koja je u originalu glumila Sallynu kćer, izjavila je da je njezina uloga dodijeljena drugoj glumici bez da su je producenti prethodno kontaktirali. Redateljica Susanne Bier objasnila je kako je odluka donesena jer su likovi u nastavku priče tek završili fakultet, što je zahtijevalo angažman mlađih glumica.

*uz korištenje AI-ja