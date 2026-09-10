Sandra Bullock progovorila o mužu koji ju je prevario nakon što su posvojili novorođenče

Sandra Bullock (62) iskreno je progovorila o tome kako se osjećala tijekom skandala zbog nevjere Jesseja Jamesa koji joj je prije 16 godina potpuno promijenio život. Brak Bullock i Jamesa, koji je počeo 2005. godine, raspao se nakon što se 2010. doznalo za njegovu nevjeru s manekenkom Michelle 'Bombshell' McGee, samo dva mjeseca nakon što su u tajnosti posvojili dječaka Louisa. Nakon McGee, još su mnoge žene tvrdile da su imale aferu s Jamesom.

Vanity Fair Oscar Party 2010 - Los Angeles | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Film koji mi je bio najznačajniji, zato što je odražavao ono kroz što sam prolazila, bio je 'Gravitacija', rekla je Bullock u intervjuu s Jennifer Aniston (57) za Interview Magazine.

- To je bilo tijekom jednog doista mračnog razdoblja mog života. Odgajala sam i štitila jednog malog Štrumpfa dok sam pokušavala tugovati i izaći iz svega toga - objasnila je Bullock govoreći o sinu Louisu kojeg je dovela kući u siječnju 2010., samo dva mjeseca prije no što je doznala za nevjeru. Nakon što je podnijela zahtjev za razvod, Bullock je proces posvojenja završila u kolovozu 2010. kao samohrana majka. Iako joj je u filmu 'Gravitacija' partner bio George Clooney, Bullock je velik dio snimanja provela sama, pričvršćena za osovinsku konstrukciju unutar ogromne LED kutije.

Profimedia | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Kad si devet sati dnevno zaključan u kutiji bez ikoga s kim bi razgovarao, puno razmišljaš - kazala je Bullock. U travnju 2010. James se prijavio na liječenje u rehabilitacijsku ustanovu u Arizoni zbog ovisnosti o seksu te se više puta ispričao glumici, no ona mu nije bila spremna oprostiti. Prisjećajući se teškog razdoblja u kojem je pokušavala zadržati malo privatnosti sa sinom, ispričala je anegdotu i zamolila socijalnu službu da ne dolazi po nju.

- Čistila sam ormar i pronašla hokejaške torbe koje mogu poslužiti za putovanje. Službo za zaštitu djece, nemojte dolaziti po mene, ali kada mi je sve krenulo nizbrdo, znate na što mislim, shvatila sam da moram otići iz kuće jer će se paparazzi sjuriti na mene, a nitko nije znao da imam novorođenče - kazala je i ispričala kako je bebu stavila u autosjedalicu, autosjedalicu u hokejašku torbu i tako sakrila sina od znatiželjnih pogleda.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

- Morate funkcionirati poput CIA-e. Ako ste okruženi dobrim ljudima, bit ćete dobro. Ali ako vam ljudi u vašoj blizini žele nauditi, bez obzira na to koliko ste diskretni i koliko unaprijed planirate, vaša privatnost postaje informacija koja nekome donosi novac - kazala je i dodala da su joj ti događaji slomili srce. Lous sada ima 16 godina, a Bullock ima i kćer Lailu (12) koju je posvojila 2015. godine. Svog dugogodišnjeg partnera Bryana Randalla upoznala je u siječnju 2015. kada ga je angažirala za organizaciju Louisove rođendanske proslave. Na žalost, Bryan je preminuo 2023. godine, od amiotrofične lateralne skleroze (ALS-a).