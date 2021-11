U posljednjih nekoliko epizoda showa “Brak na prvu” svu je pozornost privukla Zagrepčanka Sanela Novljaković (38). Iako je u početku bila mirna i samozatajna, te su mnogi suosjećali s njom zbog načina na koji ju je tretirao njezin televizijski suprug Jasmin Čaušević (40), gledatelji su sad oštro osudili njezino ponašanje.

Nakon što se Sanela vratila u show, ovog puta u paru s Edinom Bešićem (33), neki od kandidata nisu to dobro prihvatili. Sanelu su njihovi komentari jako pogodili te je svojim lošim raspoloženjem upropastila romantičnu večeru s Edinom, koji ju je tad planirao zaprositi.

- Ne, nisam pretpostavila da će me Edin zaprositi na romantičnoj večeri, ali sam doznala te večeri kad smo se vratili u stan. Zato sam ostalim kandidatkinjama i komentirala kako bih pristala da me zaprosio, da im dočaram koliko su osjećaji bili ozbiljni - otkrila nam je Sanela, koja sad žali što je toliko pažnje posvetila komentarima Erne, Jasmina i Mislava.

- Sad, nakon što je sve završilo, naravno da mi je žao. Svakom od nas u životu dođu ‘loši dani’, a moji su se, eto, dogodili tad, u najgoremu mogućem trenutku - priznala je.

Naime, nakon Edinove propale prosidbe Sanela je najavila da će ostalim kandidatima napraviti “show” prije posljednje ceremonije. Obećanje je održala te je prvo pred kandidatkinjama ocrnila Mislava, kojeg je prozvala “alkoholičarom” koji se treba liječiti.

Najoštrije uvrede ipak je uputila Edinovoj bivšoj televizijskoj supruzi, Erni, koju je opisala kao “iskompleksiranu seljančicu” koja je završila s trojicom u jednoj večeri. Nije štedjela ni bivšeg “muža” Jasmina, za kojeg je rekla da je “debil” kojem je tjednima glumila služavku. Međutim, Sanela je sad promijenila mišljenje te smatra da je u tom trenutku ipak previše burno reagirala.

- Nisam zlopamtilo, nikom ne želim zlo i nesreću, empatična sam i osjećajna osoba, te me zaboljelo njihovo prozivanje i ponašanje, ružne riječi upućene prema nama. Imala sam u tom trenutku potrebu braniti nas i ne vidim u tome ništa loše. Možda sam to mogla malo smirenije učiniti i ne reagirati toliko burno, ali povratka nema, što je bilo, bilo je. Život ide dalje, svi u životu ponekad pogriješimo - zaključila je.

Na ceremoniji je Sanela otvorila dušu pred stručnjacima te im ponovila komentare drugih kandidata koji su je najviše povrijedili. Mislav i Gordana tad su počeli burno protestirali, a bijesna Sanela izjurila je s ceremonije, dok je zbunjeni Edin trčao za njom.

Goga je Saneli u showu bila prijateljica i susjeda, no njihov se odnos jako narušio u posljednjoj epizodi. Naime, Sanela je pred svima otkrila da joj je Goga prenosila tračeve i ružne komentare. Gogu je to povrijedilo te je izjavila kako joj je Sanela “zabila nož u leđa” i slomila joj srce.

Smatra da je Sanela svojim ispadom pokazala pravo lice, te ju je prozvala “glupom curom”. Nakon prikazivanja emisije Sanela nema mnogo lijepih riječi za nekadašnju prijateljicu Gogu.

- Iskreno, Gordanu uopće ne bih željela komentirati, o njoj nakon svega nemam nikakvo mišljenje. Samo smatram da ona, nažalost, krivo percipira prijateljstvo - zaključila je Zagrepčanka, koja je u sociološkom eksperimentu ipak pronašla dvoje pravih prijatelja.

- Od svih kandidata u showu najveća potpora bila mi je Ivona. Osim nje, nakon showa, tu je Tomislav Ciglenečki, zvani Cigla, s kojim sam ostala u kontaktu i često se čujemo. Bodrimo jedni druge kad je potrebno - kaže Sanela.

Nakon Sanelinih teških riječi i bijega s ceremonije negativni komentari gledatelja preplavili su društvene mreže. Iako je u početku Jasmin bio “negativac”, a Sanelu su svi žalili, sad su se uloge zamijenile. Osim što su Saneli zamjerili vulgarne izraze i bijesne ispade, neki od gledatelja smatraju kako je njezina veza s Edinom zapravo gluma.

S obzirom na to koliko su je pogodili zli komentari drugih kandidata u emisiji, zanimalo nas je kako je Sanela podnijela lavine kritika publike na društvenim mrežama.

- U početku sam čitala komentare, ali sad više ne čitam jer zaista se ne želim time zamarati, ipak sam naučila lekciju - kaže ona kroz smijeh.

- Naravno da nitko ne voli čitati ružno o sebi i ponekad je teško ostati imun na takve stvari. Smatram da ljudi ne bi trebali suditi knjigu po koricama nego se potruditi prvo je pročitati do kraja pa tek onda donositi sud i mišljenje - priča nam Sanela te dodaje kako smatra da je u emisiji pokazala svoje pravo lice.

- U emisiji se vidjelo da sam dosta šutljiva, povučena, osjećajna, što ja zapravo u ‘vanjskom svijetu’ i jesam, to može potvrditi svatko tko me i privatno poznaje. Nisam osoba koja se voli isticati u društvu i privlačiti pažnju galamom i s previše priče - objasnila je.

Ipak, nije sasvim zadovoljna svojim nastupom u “Braku na prvu”, a najviše žali upravo zbog psovki i burnih reakcija na osude.

- Nakon svega što sam prošla od prvog dana snimanja, u najgoremu mogućem trenutku došlo je do mog ‘pucanja’ i, eto, dogodilo se to što se dogodilo. Ako bih išta mogla promijeniti, promijenila bih definitivno to ružno psovanje i preveliko posvećivanje pažnje ‘krivim’ stvarima i ljudima. I ovim se putem ispričavam svim gledateljima na tolikoj količini ružnih riječi. Samo ljubav! - poručila je.

Sanela i Edin tvrde da su se u emisiji zaista zaljubili i pronašli srodnu dušu. Mnoge je iznenadila brzina kojom se razvijao njihov odnos, a Edin je muškom dijelu društva iz “Braka na prvu” otkrio kako će se vjenčati sa Sanelom nakon emisije. Ipak, odgovor na “goruće” pitanje, je li najkontroverzniji par ove sezone showa i dalje skupa, zasad nismo dobili. Nakon burnih svađa, prekida i pomirenja, veliko finale “Braka na prvu” je pred vratima, a gledatelji će u sljedećim epizodama saznati sudbinu svojih omiljenih televizijskih parova.