Sanela je već prošli tjedan krenula ravnati račune s ostalim sudionicima eksperimenta, a u emisiji koja je emitirana u ponedjeljak navečer je pred ekspertima odlučila reći sve što joj smeta pa je tako prozvala 'pojedince', a konkretno je imenovala samo Mislava.

- Drvljem i kamenjem po meni, ne znam što sam tim ljudima napravila, ne trebaju mi takvi ljudi u životu - rekla je Sanela pa priznala što ju zapravo muči:

- Najviše me smeta to što me je Mislav uzeo na zub - Sanela je u Mislavu vidjela glavnog krivca zbog kojeg je propala njezina i Edinova romantična večera pa je odlučila da više nikome neće ostati dužna.

- Šokiran sam da sam ja uzrok raspada njihove večere - kazao je Mislav pa kasnije komentirao njihov odnos:

- Ona apsolutno neće živjeti u Bihaću i tjedan dana nakon showa Edina se nitko neće sjećati, a najmanje ona. Žao mi je tog dečka, zaljubio se u pogrešnu osobu.

Međutim, Sanela i Edin su veoma ozbiljni u svojim namjerama i vjeruju u njihove osjećaje te se vide zajedno u budućnosti.

- Ono što ti mogu ponuditi to sam ja, da zajedno gradimo sve, ako si spremna za tako nešto - rekao je Edin Saneli, koja također smatra da oboje imaju ista očekivanja od njihove veze, a psiholog Boris Blažinić je zaključio:

- Da je to tako, straha ne bi bilo.

Idući par na razgovoru bili su Andrea i Mislav, koji su ostali zatečeni Sanelinim prozivkama, a onda su sve okrenuli na veseliju stranu i još jednom javno priznali da su – zaljubljeni!

- Zaljubila sam se u Mislava jer je osoba koja nema dlake na jeziku i koja će svakog pogledati oči i reći mu što misli - rekla je Andrea, a Mislav se složio:

- Ja sam isto zaljubljen u nju, to već znate jer sam rekao to milijun puta. Andrea je fenomenalna cura i ja sam bolja osoba uz nju i bilo bi Saneli puno gore, ali sam se kontrolirao zbog svoje žene.