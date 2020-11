Sanja napustila farmu, Katarina i Saša uživali su u romantičnom izlasku: Masaža, kupanje i piće

<p>U eliminacijskom dvoboju znanje su omjerili <strong>Tomislav</strong> i <strong>Sanja</strong>, a brži i uspješniji bio je Tomislav te tako slavio kao pobjednik. Obzirom da je mješoviti dvoboj, pred njima je bio izazov slalom znanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Morali su čim prije proći poligon s preprekama i stići do ploča na kojima su kolci, a na njima ceduljica s pitanjima. Odgovarao je onaj farmer koji je prvi stigao s kolcem i pitanjem do svog stola, a Tomislav je tako prvi uspio skupiti 10 bodova.</p><p>- Prekrasno mi je što sam bila ovdje, što sam upoznala sve ove drage ljude. Naravno da bih voljela ostati još s njima, ali sve je ovo igra - poručila je Sanja farmerima prije odlaska, a kasnije dodala:</p><p>- Ne mogu reći da mi nije žao što odlazim, žao mi je, nekad je to stvar sudbine, a nekad i sreće. Evo danas me sreća iznevjerila, možda sam se trebala više koncentrirati.</p><p>Kao najjaču kariku Sanja je izdvojila<strong> Zdenku</strong> kojoj je poželjela da ostane do samog kraja showa.</p><p>- Zdenka je stvarno vrijedna žena, mislim da bi ta farma funkcionirala da je ona sama na nju, stvarno bez ikakve greške - kazala je.</p><p>Prije dvoboja farmere je posjetio mentor <strong>Jure</strong>. Obzirom da nije bio zadovoljan izvidnicom, a sjenicu nisu uspjeli završiti, dao je farmerima ponudu koju nisu mogli odbiti - dobit će još jedan dan za dovršetak radova.</p><p>Kazao im je da ukoliko bude zadovoljan finalnim proizvodom nagradit će ih sa 600 vranaca, no ukoliko ne zadovolje njegove kriterije, farmeri će njemu morati dati 800 vranaca.</p><p>No iznenađenju nije bio kraj. Mentor je farmere pitao tko je bio najbolji radnik u timu trstika, koji je osvojio imunitet, a svi su jednoglasno kazali<strong> Saša</strong>.</p><p>Mentor Jure je potom rekao Saši da izabere jednu žensku osobu te da ih očekuje iznenađenje. Sašin izbor bila je<strong> Katarina</strong>, a iznenađenje odlazak na masažu, kupanje u moru i osvježavajuće piće na plaži.</p><p>Farmeri su Katarinu i Sašu otpratili s aplauzom i uzvikom da im slijedi medeni mjesec, a Katarina i Saša nisu uspjeli sakriti osmjeh s lica.</p><p>- Bilo je fantazija, prekrasno iznenađenje. Drago mi je da sam bio s njom i bilo nam je super. Malo smo se maknuli iz ove sredine - kazao je Saša, a Katarina je komentirala: 'Osvježavajuće u svakom pogledu, moram reći da uživam u svojevrsnoj slobodi. Sa Sašom sam baš opuštena, sigurno ćemo se sresti i poslije Farme i ostati dobri prijatelji'.</p>